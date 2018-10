Al Grande Fratello Vip Monte e la Salemi si chiariscono, ma arriva la doccia fredda: "Non sento stimoli"

Non tutti credono che la simpatia che sta nascendo tra Francesco Monte e Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip sia vera e spontanea. In molti pensano che non sia altro che una mossa strategica o un’ossessiva ricerca di un legame dentro la casa. Le pressioni su Monte, in questo senso, erano state fatte anche Alfonso Signorini durante la prima puntata del reality, quando augurava – sotto forma di velato suggerimento – al giovane di trovare lì dentro la sua anima gemella, così come aveva fatto prima di lui, Cecilia Rodriguez sua ex fidanzata.

Monte e la Salemi si sono molto avvicinati, ma i problemi tra loro sono presto arrivati: prima Francesco ha rinfacciato a Giulia di aver raccontato del loro bacio al resto della casa, poi è scoppiata una discussione in giardino riguardante il discorso “soldi”, durante il quale l’ex tronista si è rivolto alla fashion blogger apostrofandola con un secco: “Non ti interessano i soldi? Hai anche le sopracciglia griffate“.

Il riavvicinamento di Francesco e Giulia

Ma in molti pensano che “l’amore non è bello che non è litigarello“, e quindi certe scaramucce potrebbero anche far parte del gioco della seduzione, infatti dopo poco i due piccioncini si sono chiariti e hanno cercato di riportare la loro conoscenza su un piano più cordiale: “Io non voglio una persona nella mia vita che mi parla in toni aggressivi e autoritari”, così Giulia mete in chiaro il suo punto di vista.

In tutta risposta, Francesco le spiega che la sua reazione è sfociata dalla delusione che ha provato quando la Salemi sembrava disinteressata al discorso che le stava facendo riguardante il gioco, chiesto peraltro da lei. Giulia non è d’accordo con lui: “Ti stavo ascoltando,hai fatto tutto tu da solo”. Sembra molto difficile arrivare ad un accordo, per quei due caratterini così forti e decisi: “Tu sei uguale a me su alcune cose”, sentenzia Monte e, dopo la richiesta della Salemi di usare meno irruenza: “Come si fa ad avere autocontrollo se hai un fuoco che ti arde dentro?”.

Quella domanda imbarazzante di Giulia

Ma non tutto sembra andare per il verso giusto, infatti alcune dichiarazioni di Francesco andrebbero a smontare la teoria dell’attrazione tra i due coinquilini. La Salemi ha chiesto al bel tarantino se sentisse il bisogno di ricorrere all’autoerotismo, una domanda molto delicata alla quale Monte ha risposto in maniera un po’ deludente per lei, insinuando, tra le righe, di non sentire quella gran passione.

“Io sono stato anche 5 mesi senza andare con una donna mentre da solo sono stato sulle due-tre settimane. All’Isola dei Famosi invece non ho fatto nulla per venti giorni”. Nei confronti della ragazza si è rivolto in questo modo: “Non sento stimoli, sono molto tranquillo come mi è successo sull’Isola, si azzera tutto. Sono concentrato su me stesso“.