"Affari tuoi", concorrente dedica la sua vittoria ai bulli: "Io derisa e insultata per qualche chilo di troppo"

Alessandra D’Aguanno di Frosinone, che nella serata del 25 aprile, insieme alla sorella Chiara, si è aggiudicata la cifra di 75 mila euro ad “Affari Tuoi”, il game show condotto da Amadeus. Sui social la 24enne però ha voluto fare questa dedica speciale ai bulli, ricordando di come abbia sofferto per dieci anni di bodyshaming.

Il trionfo infatti viene dedicato alla 3c, la vecchia classe di Alessandra: “A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo. A voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come ‘la ragazza più brutta del paese’. Per anni mi sono sentita dire ‘quanto sei brutta’, ‘mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?’, ‘con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?”.

Lo sfogo però non si ferma qui: “Potrei scriverci libri su libri sugli insulti ricevuti. Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria”.

Come riportato da “La stampa” la vincitrice di “Affari tuoi” ha scelto, come percorso professionale, si è laureata a pieni voti in Servizi Sociali all’Università degli Studi di Cassino per aiutare le fasce più deboli. Tra l’altro nella trasmissione doveva partecipare insieme alla nonna, che purtroppo però è scomparsa circa due mesi fa.

Una dichiarazione importante, poiché il dato di bullismo e cyberbullismo in Italia continua ad aumentare in maniera preoccupante. Il “Sistema di Sorveglianza Hbsc in Italia” il bullismo colpisce circa il 15% dei ragazzi, con una percentuale del 20% nei bambini di 11 anni (1 su 5), che scende al 10% nei ragazzi più grandi. Dai sondaggi è emerso che il 54% è stato vittima di episodi di bullismo, rispetto al 44% del 2020, mentre per quanto riguarda il cyberbullismo, la percentuale si aggira intorno al 30%, in confronto al 23% del 2020.