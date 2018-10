Adriano Celentano: dopo 7 anni un nuovo show a Verona

Il cantante Adriano Celentano a distanza di sette anni dal successo di Rock economy torna nella città di Verona e sono la prova principale le parole del sindaco Federico Sboarina. Quest’ultimo ha spiegato che Celentano sarà impegnato nelle riprese per due mesi, da ottobre a dicembre per poi dare inizio allo show a gennaio.

Il nuovo progetto del cantante milanese terminerà nel mese di marzo e sarà trasmesso su canale 5. Questa novità si unisce alla messa in onda della serie evento Adrian i cui diritti sono stati acquisiti dalla Mediaset.

L’attesa per questo evento che vedrà il ritorno del Molleggiato a Verona

Questo evento atteso sarà formato da nove puntate che andranno in onda al teatro Camploy di Verona, che merita di ottenere maggiore visibilità nazionale grazie alla presenza del Molleggiato. Il sindaco di Verona ha continuato a spiegare che il progetto dell’artista è di natura artistico-sociale, in quanto si estende anche all’esterno del teatro, in modo da poter raccontare le caratteristiche del quartiere.

Federico Sboarina ha voluto raccontare la storia del Teatro Camploy in quanto prima era la chiesa di San Francesco D’Assisi, che è poi diventata un asilo notturno. Il teatro in cui si esibirà il marito di Claudio Mori è collocato in via Cantarane e il primo cittadino di Verona ha posto l’accento sugli anni che hanno visto l’inizio dei lavori per la costruzione del teatro che non si sono svolti in maniera ininterrotta.

Si incomincia a parlare delle prime indiscrezioni secondo le quali lo show del Molleggiato può avere dei punti in comune con la messa in onda del cartone animato Adrian, dedicato alla vita del cantante. Ma non è esclusa la possibilità che sia legata al nuovo album di Celentano, dopo il successo nel 2011 di Facciamo finta che sia vero e Le migliori nel 2016, in collaborazione con Mina.