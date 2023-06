Addio a Silvio Berlusconi, i cambi nei palinsesti: "L’isola dei famosi" non si farà, speciale "Porta a Porta" su Rai 1

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha cambiato i piani in casa Mediaset e Rai. Partendo da Canale 5, questa sera non andrà in onda la nuova puntata de “L’isola dei famosi“; tra l’altro nello studio 20 di Cologno Monzese, dove va in onda lo show con Ilary Blasi insieme ai suoi opinionisti del reality show, sarà allestita la camera ardente dell’ex Premier e aperta al pubblico.

Sempre su Canale 5, dalle ore 10:40, sta andando in onda “Speciale Tg5”, che terminerà alle ore 18.25, per poi riprendere nuovamente dalle ore 20:00 alle ore 24.00, mentre nel mezzo non si conoscono ancora novità, ma molto probabilmente verrà trasmesso un film. Lo speciale dedicato alla vita di Silvio Berlusconi, va in onda in simulcast anche su Rete 4 e TGcom24, senza nessuna interruzione pubblicitaria.

Molti cambiamenti sono previsti anche in Rai. Sul primo canale difatti, in cui la scomparsa di Silvio Berlusconi è stata annunciata da Eleonora Daniele su “Storie italiane”, Bruno Vespa condurrà in prima serata lo “Speciale Porta a Porta”, dove ovviamente viene raccontata la vita di Silvio Berlusconi, sia nell’ambito imprenditoriale che politico.

Rai Teche, la struttura dell’azienda di Viale Mazzini che si occupa della conservazione e della valorizzazione del materiale audiovisivo, con un comunicato svelano ulteriori cambiamenti: “Rai Teche ricorda Silvio Berlusconi, l’uomo che per oltre un quarto di secolo ha polarizzato come nessun altro simpatie e antipatie degli italiani, pubblicando su RaiPlay una ricca antologia di contenuti d’archivio che ripercorre i passaggi più importanti della vita pubblica del politico e imprenditore italiano: ‘Album Berlusconi'”.

Su La7 invece Enrico Mentana, direttore del telegiornale della rete diretta da Urbano Cairo, condurrà “Speciale TGLa7” che ha come titolo “I mille volti di Berlusconi”. Tra l’altro il giornalista è molto legato a Berlusconi, poiché è stato il primo volto a condurre il TG5.