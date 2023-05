"A Sua Immagine", il Papa va in tv per la prima volta nella storia

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Questo gesto senza precedenti dimostra l'apertura e la volontà di coinvolgere un pubblico più ampio, utilizzando i mezzi di comunicazione moderni per diffondere il messaggio della Chiesa cattolica. La decisione del Papa di partecipare ad una puntata speciale del programma A Sua Immagine rappresenta un tentativo di affrontare tematiche attuali e di interesse per la società contemporanea. Dalla pace all'importanza dell'informazione e al disagio giovanile, Papa Francesco ha voluto affrontare argomenti di rilevanza per il mondo di oggi, cercando di fornire una prospettiva spirituale e morale.