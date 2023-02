70 anni fa nasceva a Napoli l’attore Massimo Troisi

Ascolta questo articolo

Massimo Troisi, nato nella giornata del 19 febbraio 1953, oggi avrebbe compiuto 70 anni. L’attore, nato a San Giorgio a Cremano, è scomparso il 4 giugno 1994, a casa della sorella Annamaria al Lido di Ostia, stroncato all’età di 41 anni da un attacco cardiaco conseguente all’ennesimo episodio di febbre reumatica.

Nonostante le condizioni di salute, Troisi riuscì a portare avanti la sua ultima fatica dal titolo “Il postino“, ispirato al romanzo “Il postino di Neruda” dello scrittore cileno Esteban Antonio Skármeta, che ha visto alla regia Michael Radford e con protagonisti Massimo nel ruolo di Mario Ruoppolo e Philippe Noiret nei panni di Pablo Neruda.

L’ultimo film per Troisi fu molto sofferto a causa delle sue condizioni di salute. L’inizio delle riprese, inizialmente programmate, nel mese di settembre del 1993, furono rimandate per un problema al cuore che hanno condizionato la sua vita sin da neonato.

Le prime riprese iniziarono il 14 marzo 1994 a Cinecittà ove ci restarono per 5 mesi, dal 18 aprile al 10 maggio a Salina, dall’11 al 23 maggio a Procida, dal 24 maggio al 3 giugno di nuovo a Cinecittà. L’attore morì proprio a poche ore dall’ultima scena girata, stroncato nel sonno da un infarto cardiaco.

Il film ha poi ottenuto cinque candidature per il Premio Oscar (quella come miglior film, miglior attore protagonista (Massimo Troisi), miglior regia (Michael Radford), miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora drammatica), ove solamente quest’ultima categoria sì portò a casa una statuetta grazie alla musica dell’argentino Luis Bacalov.

Il ricordo dedicato a Massimo Troisi

Lello Arena, famoso per essere stato il fondatore degli “Rh-Negativo” insieme a Massimo Troisi e uno dei membri de “La Smorfia” insieme sempre a Troisi e Enzo Decaro, ha voluto ricordare il suo amico al “Corriere del Mezzogiorno“: “Me le ricordo le porte in faccia, Massimo ne ha prese tantissime. Oggi è tutto un celebrare la sua genialità… ma all’inizio non lo hanno capito. Ricordo perfettamente i commenti da parte della cosiddetta classe dirigente del mondo dello spettacolo: “Ma chi è questo Troisi, ma che dice? Non si capisce una parola, che vuole fare? Dove vi avviate? Insomma non gli srotolavano tappeti purpurei! Noi non ci siamo mai fatti scoraggiare ma le porte in faccia facevano male lo stesso. […] Il problema è che Massimo non ci sta più: se ci fosse ancora, prenderei il telefono e potrei fare di meglio di quello che ho fatto. Ma lui non c’è e la sua assenza cristallizza le cose fatte e quelle che si potevano fare in maniera diversa. In conclusione: rimpianti tantissimi, rimorsi zero e cose belle a migliaia. E questo mi rende contento”.

Intanto in esclusiva sulla piattaforma di streaming TIMvision nei giorni scorsi è uscito “Il mio amico Massimo“, diretto dallo sceneggiatore Alessandro Bencivenga, un documentario incentrato sulla vita e sul percorso artistico di Massimo Troisi. All’interno ci sono le voci narranti di Lello Arena e Cloris Brosca, l’attrice che ha lavorato per molti anni a teatro con Massimo ed esordendo al cinema nella pellicola “Ricomincio da tre”.