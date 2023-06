Zoom arriva ufficialmente su Android TV e Sony Bravia

Zoom, la popolare piattaforma di videoconferenza che ha rivoluzionato il modo di comunicare e collaborare online durante la pandemia di Covid-19, ha annunciato il lancio ufficiale della sua app per Android TV, il sistema operativo di Google per i dispositivi smart. L’app, chiamata “Zoom per TV”, permetterà agli utenti di partecipare a riunioni, webinar e corsi online direttamente dallo schermo del proprio televisore, sfruttando le principali funzionalità di Zoom, come la condivisione dello schermo, la chat, le reazioni, i sondaggi e le sottotitolazioni.

Tuttavia, non tutti gli utenti potranno accedere all’app immediatamente. Inizialmente, l’app sarà un’esclusiva dei televisori Sony Bravia, come parte di un accordo tra Zoom e Google per il lancio del Bravia Cam nel 2022.

Il Bravia Cam è una webcam versatile e innovativa, prevista in dotazione su alcuni modelli di fascia alta di televisori Sony e disponibile come accessorio opzionale per altri TV OLED del brand. Questa webcam non solo offre la possibilità di condurre videoconferenze con Zoom, ma svolge anche diverse altre funzioni innovative. Per usufruire dell’app Zoom, gli utenti dovranno collegare una webcam USB al televisore e scaricare l’app dal Google Play Store.

L’app sarà compatibile solo con i televisori Sony che supportano la Bravia Cam, ovvero i modelli della serie X90J e Z9J, che offrono una qualità dell’immagine elevata grazie al processore Cognitive Processor XR. Gli utenti potranno controllare l’app tramite il telecomando del televisore o tramite comandi vocali. La partnership tra Zoom e Sony mira a offrire una soluzione semplice e conveniente per le esigenze di comunicazione a distanza, sia per il lavoro che per il tempo libero. Zoom ha infatti registrato una forte crescita durante la pandemia di Covid-19, diventando uno strumento indispensabile per milioni di persone in tutto il mondo.

Con l’arrivo dell’app su Android TV e Sony Bravia, Zoom amplia la sua presenza sul mercato dei dispositivi smart e offre agli utenti un’esperienza più immersiva e coinvolgente. La Bravia Cam è una webcam che si fissa con un aggancio magnetico al televisore e che può essere disattivata completamente grazie a un interruttore fisico quando non viene utilizzata. La webcam offre diverse funzionalità avanzate, come Ambient Optimization Pro (una funzione che rileva le condizioni ambientali come luce, temperatura, umidità e regola automaticamente l’immagine del televisore per ottimizzare la qualità visiva), Gesture Control (una funzione che permette di controllare il televisore con comandi gestuali semplici, come accensione e spegnimento, cambio del canale, regolazione del volume, play/pausa eccetera), Proximity Alert (una funzione che invia un messaggio di allerta sullo schermo se l’utente si trova troppo vicino al televisore, per prevenire danni alla vista).

Per ora, l’app “Zoom per TV” sarà disponibile solo in alcuni paesi e sarà presto lanciata a livello globale. Si tratta di una novità importante per il mondo delle smart TV, che si arricchisce di una nuova possibilità di interazione e socializzazione. Resta ora da capire se e quando Zoom arriverà anche su altri dispositivi Google TV o Android TV. Inoltre, con la versione tvOS 17, attualmente in fase di beta testing, Zoom supporterà anche l’uso di un iPhone come webcam wireless per la propria TV.