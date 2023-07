YouTube testa il blocco schermo per evitare tocchi accidentali

YouTube sta testando una nuova funzionalità che potrebbe rendere più piacevole la visione dei video sulla piattaforma. Si tratta del blocco schermo, uno strumento che permette di guardare i contenuti preferiti senza interruzioni causate da tocchi involontari sullo schermo del dispositivo. Il blocco schermo è stato rilasciato in versione beta per gli abbonati al servizio Premium di YouTube questo giovedì 6 giugno.

La funzionalità, inedita nella piattaforma, consente di disabilitare l’input tocco quando si riproduce un video a schermo intero. In questo modo, si evita di attivare per sbaglio una delle funzioni del lettore, come il salto, l’avanzamento o la pausa di un video. Lo strumento può essere utile soprattutto per chi ha uno smartphone con uno schermo ampio. Tenere in mano il dispositivo può essere scomodo e portare a toccare accidentalmente lo schermo.

Con il blocco schermo, invece, si può riposizionare il telefono tra le mani senza influire sul contenuto in riproduzione. Per attivare la funzionalità, è necessario avere un abbonamento al piano Premium di YouTube, che costa da 20,90 reais al mese in Brasile. Basta accedere all’applicazione su Android o iOS, toccare l’icona del proprio profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo, entrare nelle impostazioni e selezionare l’opzione “Prova nuove funzionalità“.

Da lì, si può toccare il pulsante “Fai un test” per attivare il blocco schermo. La funzionalità di test sarà disponibile solo fino al 30 luglio. Non è chiaro se in futuro il blocco schermo sarà rilasciato a tutti gli utenti di YouTube o se rimarrà una funzione esclusiva per gli abbonati Premium. La piattaforma di streaming non ha ancora confermato questa possibilità.

Il blocco schermo è solo una delle novità che YouTube sta sperimentando per arricchire la sua offerta di contenuti. Secondo alcune fonti vicine ai progetti di Google, la società sta valutando anche di lanciare un servizio di giochi online chiamato “Playables“.La piattaforma offrirà una varietà di giochi accessibili dall’app YouTube per Android e iOS o dalla sua versione web su PC. Gli utenti potranno registrare, modificare e trasmettere in streaming le proprie sessioni di gioco utilizzando gli strumenti del social network. Al momento, nessuna fonte ufficiale dell’azienda ha commentato la questione.