YouTube riporta l’opzione per ordinare i video di un canale in base ai più vecchi

YouTube è senza dubbio uno dei servizi di streaming video più ricchi di funzionalità in circolazione, con cose come link condivisibili specifici per tempo e scorciatoie da tastiera. Ma il suo più grande punto dolente rimane il numero di funzioni utili che Google continua a rilasciare. L’anno scorso, YouTube ha eliminato i controlli della velocità di riproduzione da Android TV insieme alla comoda opzione per ordinare i video di un canale in base al più vecchio.

Tuttavia, ora sembra che quest’ultimo stia almeno tornando alla ribalta. Sia il sito Web di YouTube che l’app supportano da anni l’ordinamento dei video all’interno di un canale. Per impostazione predefinita è impostato sui video più recenti, ma puoi anche ordinarli in base al numero di visualizzazioni per dare un’occhiata ai contenuti più popolari di un canale.

YouTube aveva anche una terza opzione che ti consente di vedere i video più vecchi di un canale senza dover scorrere all’infinito per raggiungere la fine dell’elenco.YouTube ha definito la rimozione dell’opzione un bug per molto tempo, ma alla fine ha confermato in un evento per i creatori a ottobre di aver deprecato il metodo di ordinamento. L’unica opzione rimasta agli utenti eYouTube riporta l’opzione per ordinare i video di un canale in base ai più vecchira quella di eseguire quei fastidiosi scorrimenti manuali, che non sono nemmeno possibili sull’app del telefono di YouTube poiché interrompe il caricamento di nuovi contenuti dopo alcuni scorrimenti.

Ma, sorprendentemente, alcuni utenti di Reddit hanno iniziato a vedere l’opzione per ordinare i video di un canale in base ai più vecchi sulla loro app YouTube. Come mostrato negli screenshot sopra, c’è un nuovo chip “Più vecchio” insieme alle altre due opzioni di ordinamento e funziona come previsto.

È apparso anche per noi sulla versione 18.23.35 dell’app YouTube, ma l’installazione di questa versione dell’app non garantirebbe che inizierai a vedere il pulsante. In effetti, alcuni utenti hanno notato che il pulsante di ordinamento più vecchio è attualmente limitato a determinati canali e non è disponibile anche sul Web. YouTube non ha ancora confermato se si tratta semplicemente di un test limitato o di una lenta implementazione lato server. Anche se speriamo che sia quest’ultimo dato che è uno strumento così utile, non tratteniamo il respiro fino a quando la funzione non sarà implementata più ampiamente.

L’opzione per ordinare i video di un canale in base ai più vecchi è una funzionalità molto richiesta dagli utenti che vogliono esplorare la storia e l’evoluzione dei loro creatori preferiti. Può anche aiutare a scoprire video nascosti o dimenticati che meritano una seconda occhiata. Speriamo che YouTube continui a migliorare la sua esperienza utente e a reintrodurre altre funzioni utili che sono state rimosse o nascoste nel tempo.