YouTube rende più pratico YouTube Music e introduce l’acquisto dei biglietti per i concerti

YouTube, una delle maggiori fonti di contenuti video fruiti, tanto da essere entrata in competizione con la TV, è pur sempre ancora focalizzata sulla musica, come confermato dalla nascita di YouTube Music, l’anti Spotify recentemente reso più pratico grazie a varie piccole modifiche, e dalla neonata possibilità di acquistare, sotto i suoi video, biglietti per eventi e concerti.

La prima novità in ambito YouTube riguarda, come accennato, YouTube Music, lo spin-off per la musica on demand del gruppo. Di recente, onde renderne l’esperienza d’uso meno grezza, Google vi ha avviato il roll-out, tramite attivazione da server remoto (quindi, con una certa progressività), di alcune migliorie, legate all’interfaccia e destinate alla sua versione Android.

Nello specifico, è stato cambiato il modo in cui vengono visualizzati i brani contenuti in una playlist e, oltre a ciò, come implementazione principale, si è migliorata anche l’interfaccia degli album: appena sotto la parte alta della schermata, ove sono raccolti la copertina dell’album e diversi controlli, sono stati posizionati i pulsanti “Shuffle” (per la riproduzione casuale), e “Play”.

Infine, i concerti e gli eventi degli artisti. Secondo alcune statistiche, il 26% dei millennials, ed il 44% dei teenagers, si informa sui tour di band e artisti preferiti tramite YouTube che, di conseguenza, onde sfruttare questo trend, si è accordata con Eventbrite e Ticketmaster, onde coprire il 70% del mercato USA relativo ai biglietti per le manifestazioni musicali.

A seguito di questa partnership, nelle prossime settimane, cominciando da oltreoceano, nel guardare un video nella sezione “Youtube Official Artist Channels”, si noterà il pulsante “ticket”: quest’ultimo, se premuto, porterà direttamente alla pagina d’acquisto di Ticketmaster (o Eventbride), nella quale sarà possibile concludere la transazione, ed assicurarsi un posto in prima fila nel concerto dei propri sogni. Al momento, non si hanno notizie dell’eventuale estensione di quest’opportunità anche all’Europa.