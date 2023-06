YouTube Music si rinnova sul web con una nuova interfaccia e nuove funzionalità

YouTube Music, il servizio di streaming musicale di Google, ha ricevuto un importante aggiornamento sul web che ne migliora l’aspetto e l’usabilità. La nuova interfaccia, che si ispira a quella dell’app per smartphone, offre una navigazione più semplice e intuitiva tra le varie sezioni del servizio, come Home, Esplora, Libreria e Ora in onda. La sezione Home presenta una serie di raccolte personalizzate in base ai gusti e alle abitudini dell’utente, come Mix per te, Le tue hit preferite, Nuove uscite e Altro ancora. Inoltre, è possibile accedere rapidamente ai brani e agli album più ascoltati recentemente.

La sezione Esplora permette di scoprire nuovi contenuti musicali, suddivisi per generi, umori, attività e playlist editoriali. Qui si trovano anche le classifiche globali e locali, le novità e le tendenze del momento. La sezione Libreria raccoglie tutti i brani, gli album, gli artisti e le playlist salvati dall’utente, oltre ai contenuti caricati personalmente. È possibile ordinare la libreria per titolo, data di aggiunta o artista, e filtrare i risultati per tipo di contenuto.

La sezione Ora in onda mostra il brano attualmente in riproduzione, con la copertina, il titolo, l’artista e i controlli di base. Inoltre, è possibile visualizzare la coda di riproduzione, modificare l’ordine dei brani, attivare la modalità casuale o ripetizione e accedere alle impostazioni della qualità audio.

La nuova interfaccia di YouTube Music sul web introduce anche alcune funzionalità inedite o migliorate rispetto alla versione precedente. Ad esempio, è possibile creare o modificare le playlist direttamente dalla pagina di un brano o di un album, aggiungendo o rimuovendo i brani desiderati. Inoltre, è possibile cercare i brani all’interno di una playlist, utilizzando la barra di ricerca dedicata. Un’altra novità riguarda la possibilità di visualizzare i testi dei brani in sincronia con la musica, cliccando sull’icona del microfono nella sezione Ora in onda. I testi sono forniti da LyricFind e sono disponibili per la maggior parte dei brani presenti sul servizio.

Infine, la nuova interfaccia di YouTube Music sul web offre una maggiore integrazione con YouTube, il servizio di video online di Google. Infatti, è possibile passare facilmente dalla modalità audio alla modalità video e viceversa, cliccando sull’icona della videocamera nella sezione Ora in onda. In questo modo, si può godere della musica sia in formato audio che visivo. L’aggiornamento di YouTube Music sul web è stato annunciato da Google tramite il suo blog ufficiale e confermato da vari siti specializzati. L’aggiornamento è in fase di distribuzione graduale a tutti gli utenti del servizio, sia gratuiti che premium. Per accedere a YouTube Music sul web è sufficiente visitare il sito music.youtube.com da un browser compatibile.