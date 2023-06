YouTube Music: "ora in riproduzione" guadagna un carosello di pulsanti

YouTube Music sta continuando a migliorare la sua esperienza utente con nuove funzionalità e aggiornamenti. L’ultimo cambiamento riguarda l’interfaccia della schermata di riproduzione, che ora presenta una carrellata di pulsanti per le azioni più comuni.

La nuova interfaccia è stata avvistata da alcuni utenti su Android e iOS, e sembra essere in fase di test. Il cambiamento più evidente è la sostituzione della barra inferiore con una serie di pulsanti circolari che scorrono orizzontalmente. Questi pulsanti permettono di accedere rapidamente alle funzioni di condivisione, download, aggiunta alla playlist, Mi piace e Non mi piace. La carrellata dei pulsanti si trova sotto il titolo e l’artista del brano in riproduzione, e sopra il cursore del tempo.

Questo rende l’interfaccia più compatta e pulita, e libera spazio per la copertina dell’album, che ora occupa quasi tutta la larghezza dello schermo. La nuova interfaccia sembra essere in linea con il design Material You di Google, che punta a rendere le app più personalizzabili e adattabili ai diversi dispositivi e preferenze degli utenti.

Inoltre, la carrellata dei pulsanti di cui sopra potrebbe essere utile per facilitare l’accesso alle funzioni più usate, senza dover aprire il menu a tre puntini. Non è chiaro se la nuova interfaccia sarà implementata per tutti gli utenti o se sarà solo un esperimento temporaneo. YouTube Music ha già sperimentato diverse versioni della schermata di riproduzione negli ultimi mesi, cercando di trovare il giusto equilibrio tra funzionalità e semplicità.

In precedenza, YouTube Music ha fatto parlare di sé per varie altre novità. Si è ad esempio accennato a come tale piattaforma stia per arrivare sugli smartwatch Garmin e sulle Apple TV (con buone possibilità pure per Android e Google TV). L’attenzione agli Shorts è sempre alta e a tal proposito è stata predisposta una scheda Samples per questi ultimi. Risulta partito anche il test per il cambio traccia via swipe.