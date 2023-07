YouTube Music cambia il mini player e gli utenti non sono contenti

YouTube Music è uno dei servizi di streaming musicale più popolari al mondo, ma non è esente da critiche. Di recente, l’app Android ha introdotto alcune modifiche al mini player che appare nella parte inferiore dell’interfaccia utente, che dovrebbero semplificare la trasmissione a un dispositivo vicino e il passaggio a una traccia precedente. Tuttavia, queste modifiche hanno anche portato a una serie di inconvenienti che hanno fatto arrabbiare molti utenti.

Il mini player riprogettato ora ha un pulsante Trasmetti prominente al posto del pulsante Riproduci/Pausa, che è stato spostato nell’angolo in basso a destra. Il pulsante per passare alla traccia successiva è stato rimosso e sostituito da gesti di scorrimento: puoi scorrere verso sinistra o verso destra per cambiare traccia. Inoltre, il mini player mostra il nome del dispositivo Chromecast connesso, se ce n’è uno.

Queste modifiche potrebbero sembrare positive, ma hanno anche dei lati negativi. Per esempio, non è più possibile chiudere il mini player scorrendo verso il basso su di esso, come si poteva fare prima e come si può fare ancora sull’app principale di YouTube. Questo significa che non si può più cancellare la coda di riproduzione, che può essere fastidioso se si usa YouTube Music sui propri altoparlanti intelligenti. Infatti, se ti connetti a uno smart speaker abilitato per Google Cast, qualsiasi playlist potrebbe essere stata riprodotta verrà sovrascritta dalla coda nell’app del telefono.

Questo problema è aggravato dal fatto che YouTube Music ora si connette automaticamente agli altoparlanti vicini. Un altro aspetto negativo è che il mini player rimane visibile anche quando non c’è niente in riproduzione, occupando spazio inutile sullo schermo. Inoltre, il pulsante Trasmetti è sempre presente, anche quando non si ha intenzione di usare questa funzione.

Questo va contro le linee guida di Google per l’interfaccia utente e peggiora l’esperienza utente complessiva. Insomma, si tratta di un’imbarazzante implementazione di funzionalità da parte del team di YouTube Music che toglie più comodità di quanto aggiunge. Con un po’ di fortuna, le modifiche potrebbero essere ripristinate in un imminente aggiornamento per l’app Android, ma per ora Google è andata contro il feedback dei suoi utenti.