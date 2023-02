YouTube Music: arriva ufficialmente su Android e iOS la funzione "Crea una radio"

Ascolta questo articolo

Dopo averla testata a fine anno, a inizio mese YouTube Music ha introdotto ampiamente la funzione Crea una radio, nelle sue versioni per Android e iOS. Nelle scorse ore, tale piattaforma ha annunciato ufficialmente la messa a disposizione per tutti proprio della medesima funzionalità che, rispetto agli altri competitor nello streaming musicale, in sostanza promette agli “utenti molto più controllo sulle loro esperienze di ascolto musicale“.

Secondo quanto riferito, la funzione in oggetto si trova in basso, scorrendo nella Home, sotto l’etichetta di “Your Music Turner”. Sino a poco tempo fa, YouTube Music permetteva di creare una propria stazione radio praticamente da qualsiasi punto, intervenendo sulla traccia in riproduzione, con Up Next che attenzionava cosa fosse in coda e la possibilità di salvare la radio come playlist. La nuova funzione “Crea una radio” permette di creare una stazione radio ex novo, da capo.

In tal senso, si potranno scegliere sino a 30 artisti e stabilire se si vuole che la radio contenga anche artisti simili o solo quelli selezionati: per farlo, bisognerà orientarsi tra le opzioni la Familiar, Blend o Discover relative alla “selezione dei brani” – o alla “frequenza di quegli artisti”. A quel punto, non rimarrà altro che fissare dei filtri, come popolari, tagli profondi e nuove uscite, ma anche Pump-up, Focus, Chill, Downbeat, Upbeat.

Espletati tutti questi passaggi sinora rendicontati, dovrebbe nascere da ciò una sequenza di brani. Nel caso non ve ne sia alcuno da riprodurre la piattaforma inviterà a fare diverse scelte tra le varie opzioni. Diversamente, nascerà una radio sempre in aggiornamento, nel nuovo layout previsto per gli album, il cui nome dipenderà dalle caratteristiche o dai brani selezionati, più o meno lunga a seconda di quanti siano gli artisti scelti.

Secondo quanto emerso, accanto al pulsante di riproduzione vi sarà anche un altro pulsante, “Aggiungi alla libreria“, che permetterà di aggiungere manualmente la radio in questione alla propria raccolta personale.