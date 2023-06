WWDC 2023: Apple comunica i giochi e le app vincitrici degli Apple Design Awards 2023

Dopo l’evento WWDC 2023, Apple ha presentato i vincitori dei suoi riconoscimenti annuali per il design di 12 app e giochi di altissima qualità, realizzati da team di sviluppatori di tutto il mondo in sei categorie diverse. Susan Prescott, Vice Presidente delle Relazioni con gli Sviluppatori Mondiali di Apple, ha elogiato la creatività e il design degli sviluppatori e ha voluto celebrare le loro app e i loro giochi che migliorano la vita e il divertimento degli utenti in tutto il mondo.

Le categorie, come detto 6, sono inclusività, gioia e divertimento, interazione, impatto sociale, grafica ed elementi visivi, innovazione. Ecco di seguito i premiati tra app e giochi di ciascuna categoria.

Inclusività

Questa categoria premia un’app e un gioco che usano le tecnologie Apple in modo innovativo per creare esperienze eccezionali. App: Universe — Website Builder. Sviluppatore: Universe Exploration Company (Stati Uniti). Universe è un costruttore di siti web che permette agli utenti di creare siti web e negozi online senza alcuna conoscenza di codice. La piattaforma offre modelli personalizzabili, blocchi di contenuto trascinabili e un’esperienza di costruzione tattile che sembra un gioco. L’app integra funzionalità come Dynamic Type e VoiceOver per rendere Universe accessibile a tutti.

Gioco: Stitch. Sviluppatore: Lykke Studios (Thailandia). Stitch è un gioco di ricamo rilassante e terapeutico, adatto a tutte le età. Il gioco presenta disegni di crescente difficoltà e una musica di sottofondo che trasmette serenità. Il gioco supporta più lingue e opzioni di accessibilità per chi ha problemi di vista o di movimento.

Gioia e Divertimento

I vincitori di questa categoria offrono esperienze memorabili, coinvolgenti e gratificanti che sono arricchite dalle tecnologie Apple. App: Duolingo. Sviluppatore: Duolingo, Inc. (Stati Uniti). Oltre un decennio dopo il suo debutto, Duolingo continua a espandere il suo metodo completo per l’apprendimento delle lingue attraverso un’esperienza rinnovata e l’aggiunta di nuovi corsi per lingue minacciate, indigene e immaginarie. Gli utenti arrivano per il catalogo in crescita di dialoghi e restano per i personaggi simpatici e la divertente esperienza ludica, che comprende missioni, sfide e classifiche per mantenere gli apprendenti stimolati.

Gioco: Afterplace. Sviluppatore: Evan Kice (Stati Uniti). Un’avventura pixel vintage con un guizzo moderno, Afterplace è un imperdibile gioco di ruolo indie con un taglio attuale, che equilibra nostalgia, umorismo pungente ed esplorazione. È realizzato con attenzione per il mobile e controllato da swipe e tap invece che da pulsanti virtuali. Il sistema smart di introduzione al gioco ambienta i giocatori nel mondo, e il suo sistema di controllo intuitivo a una mano rende facile e divertente scoprire le sorprese stravaganti e le ricompense segrete di Afterplace.

Interazione

I vincitori di questa categoria offrono interfacce semplici e controlli facili che sono perfettamente adattati alla loro piattaforma. App: Flighty. Sviluppatore: Flighty LLC (Stati Uniti). Flighty offre agli utenti mappe dettagliate dei voli, navigazione aeroportuale e previsione dei ritardi, il tutto attraverso una splendida esperienza di app. Con le informazioni chiave dove servono di più, un’interfaccia semplice e mappe live complete, Flighty rende agevole il viaggio. L’app integra in modo intelligente la tecnologia Apple, tra cui Siri Shortcuts, Apple Maps, Live Activities e altro ancora, per assistere i viaggiatori in ogni parte del viaggio.

Gioco: Railbound. Sviluppatore: Afterburn (Polonia). Interagire con Railbound sorprende per la sua semplicità, tra cui un’esperienza di introduzione al gioco che omette parole, punti e navigazione nei menu. Annullare e modificare gli errori è facilissimo grazie al design intelligente del gioco. Con animazioni impeccabili e grafica vivace, Railbound è un rompicapo raffinato che è facile da iniziare e difficile da smettere.

Impatto sociale

I vincitori di questa categoria migliorano la vita in modo significativo e mettono in luce questioni cruciali. App: Headspace. Sviluppatore: Headspace (Stati Uniti). Portando la consapevolezza di massa, il design attento di Headspace è tangibile in tutta la sua interfaccia utente minimalista, i suoi video affascinanti e le sue illustrazioni distintive. Gli utenti possono scegliere tra una serie di voci diverse per guidarli attraverso il vasto catalogo di contenuti dell’app, adatti a una gamma di esigenze, dalle lunghe sessioni guidate a una pausa di chiarezza di cinque minuti. L’integrazione dell’app con Apple Watch porta anche un momento di consapevolezza al polso in qualsiasi momento.

Gioco: Endling. Sviluppatore: HandyGames (Germania). In questo gioco a scorrimento laterale, Endling mette i giocatori nei panni di una volpe che cerca di attraversare una terra bruciata dal disastro ambientale e dall’impatto umano. I giocatori hanno l’opportunità di creare un senso immediato di empatia e connessione con il personaggio principale. I controlli semplici del gioco assicurano che la storia rimanga il fulcro del gameplay piuttosto che le interazioni.

Grafica ed Elementi Visivi

I vincitori di questa categoria presentano immagini splendide, interfacce disegnate con maestria e animazioni di alta qualità che contribuiscono a creare un tema unico e coerente. App: Any Distance. Sviluppatore: Any Distance Inc. (Stati Uniti). Any Distance è un tracker di allenamento orientato al design, che offre grafiche dinamiche e condivisibili ai suoi utenti. L’app sfrutta appieno le integrazioni di Live Activities e Apple Watch per raccogliere e presentare i dati sul fitness, che possono includere non solo allenamenti tradizionali come corsa e ciclismo, ma anche esercizi in sedia a rotelle, passeggiate e corse con il passeggino e giri in bicicletta reclinata. Le medaglie collezionabili allettanti nell’app e una comunità sociale stimolante aggiungono divertimento e mantengono le persone motivate.

Gioco: Resident Evil Village. Sviluppatore: CAPCOM Co., Ltd. (Giappone). Questo gioco di avventura horror offre un dettaglio visivo eccezionale alimentato da Apple silicon, ProMotion, Metal 3 e gamma dinamica estesa. Dal castello spaventoso di Resident Evil Village alle sue fabbriche decadenti, la grafica è tra le più realistiche e suggestive offerte su Mac.

Innovazione

I vincitori di questa categoria offrono un’esperienza all’avanguardia grazie all’uso innovativo delle tecnologie Apple che li distinguono nel loro genere. App: SwingVision: AI Tennis. Sviluppatore dell’app: SwingVision Inc. (Stati Uniti). Sfruttando la combinazione dell’intelligenza artificiale e del Neural Engine, SwingVision funge da allenatore di tennis che può aiutare in ogni aspetto del proprio gioco. Le funzionalità avanzate di tracciamento video di SwingVision aiutano a valutare brillantemente la forma, evidenziare i punti di forza e suggerire aree di miglioramento. I dati vengono estratti non solo dalla fotocamera, ma anche attraverso la sua integrazione con Apple Watch.

Gioco: MARVEL SNAP. Sviluppatore: Second Dinner (Cina). MARVEL SNAP presenta fantastiche animazioni e deliziosi effetti tattili che incanalano perfettamente le personalità di ogni personaggio del multiverso. Questo gioco di carte collezionabili sta ridefinendo il genere attraverso il suo gameplay vivace e l’innovativa meccanica “a scatto” che raddoppia istantaneamente la posta in gioco e introduce livelli di strategia completamente nuovi nel gioco.