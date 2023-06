Windows 11: Esplora File perde alcune opzioni, novità per Windows Ink e Teams

Microsoft ha rilasciato una nuova build di Windows 11 per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Dev. Si tratta della versione 22509, che porta con sé alcune novità interessanti per Esplora File, Windows Ink e Microsoft Teams.

La modifica più evidente riguarda Esplora File, il gestore dei file integrato nel sistema operativo. Microsoft ha deciso di rimuovere alcune opzioni e funzionalità che erano presenti da anni ma che ormai erano considerate obsolete o poco usate dalla maggior parte degli utenti. Queste sono le voci che non saranno più disponibili nella sezione Impostazioni avanzate nella scheda Visualizzazione del pannello Opzioni cartella: “Mostra sempre le icone, mai le anteprime”, “Nascondi conflitti unione cartelle”, “Visualizza icona file nelle anteprime”, “Visualizza informazioni sulle dimensioni dei file nei suggerimenti della cartella”, “Nascondi i file protetti di sistema (consigliato)”, “Mostra le lettere di unità”, “Visualizza i file NTFS compressi o crittografati con un colore diverso”, “Utilizza Configurazione guidata (consigliato)”.

Microsoft spiega che queste impostazioni erano utili in passato ma che oggi non sono più necessarie o richieste dalla maggior parte degli utenti. Chi volesse comunque modificare questi parametri potrà farlo tramite l’editor del registro di sistema, anche se questo richiederà maggiore attenzione e competenza.

Inoltre, Microsoft assicura che i valori predefiniti di queste opzioni rimarranno invariati, quindi non ci saranno cambiamenti visivi o funzionali per gli utenti. Un’altra novità riguarda Windows Ink, la funzionalità che permette di scrivere a mano libera con una penna o con il dito su schermi touch. Microsoft ha introdotto la possibilità di scrivere direttamente in qualsiasi casella di testo offerta dal sistema operativo, senza dover aprire una finestra dedicata. Per esempio, si potrà scrivere nel campo di ricerca di Impostazioni o della taskbar, oppure in un documento di Word o in una chat di Teams.

Inoltre, Microsoft ha migliorato il sistema di riconoscimento della scrittura e ha aggiunto una nuova gesture per cancellare: basterà tracciare una linea orizzontale sopra il testo da eliminare. Queste novità saranno disponibili inizialmente solo con la lingua inglese americana, ma verranno estese ad altre lingue in futuro. Per attivare o disattivare la scrittura “ovunque” si potrà andare in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Penna e Windows Ink.

Infine, Microsoft ha cambiato il nome dell’icona Chat, che è fissata per default alla taskbar e che permette di accedere alla versione gratuita di Teams, il servizio di comunicazione e collaborazione online. Da ora in poi, l’icona si chiamerà Microsoft Teams – Gratis, per evidenziare meglio il fatto che si tratta di un’offerta gratuita e non di una versione a pagamento. Questo dovrebbe aiutare gli utenti a distinguere tra le diverse versioni di Teams e a scegliere quella più adatta alle loro esigenze. La build 22509 include anche diversi bug fix e alcuni problemi noti.