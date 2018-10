Windows 10: l’aggiornamento di ottobre cancella i file dal pc

Tutti in estasi quando arriva un nuovo aggiornamento. Il primo pensiero che inizia a tormentarci è il cosa potrebbe contenere la nuova versione, se i bug scoperti durante l’utilizzo sono corretti, o chissà quante altre cose. La stessa cosa vale per Windows 10, l’ultimo sistema operativo della Microsoft, che nel mese di ottobre ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

Tuttavia, la distribuzione è stata bloccata dopo pochissimi giorni perché molti utenti hanno segnalato la cancellazione dei documenti dopo aver effettuato l’aggiornamento. Con questo stop, la Microsoft spera di venire a capo del problema della versione 1809 di Windows 10.

Dati cancellati dopo aver aggiornato Windows 10

Il consiglio della Microsoft, per chi ha già scaricato l’aggiornamento e lo hanno già installato, è di contattarla immediatamente qualora fosse stato riscontrato il bug dell’eliminazione definitiva. Ovviamente, chi ha semplicemente scaricato i file della nuova versione manualmente, ma non li ha installati, è bene che non lo faccia, finché non arriva una nuova versione.

Non è stato rivelato il numero degli utenti colpiti, ma di sicuro si tratta di una grave mancanza, che è palesemente sfuggita durante tutto il periodo dei test che si svolge nell’arco degli ultimi mesi. Già l’aggiornamento di aprile fu rimandato a causa di alcuni problemi annessi alla comparsa di particolari schermate blu. Lì, però, furono scoperte prima della distribuzione ufficiale.

Qui, con l’aggiornamento di ottobre, parliamo di un bug che probabilmente ha cancellato definitivamente documenti importanti di vari utenti sparsi nel globo. L’aggiornamento automatico di ottobre sarebbe dovuto avvenire da martedì prossimo, ma sicuramente la data avrà uno spostamento, o addirittura sarà direttamente annullato il lancio a favore di una versione successiva con annessa patch correttiva.

Non ci resta che aspettare per vedere come evolverà la situazione. È sempre consigliato avere una copia dei propri documenti, sia su hard disk, ma anche sui vari servizi di cloud gratuiti.