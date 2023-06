WhatsApp: ufficiale il collegamento alle chiamate nel Calendario

La messaggistica WhatsApp va spesso avanti a suon di beta, ma ogni tanto rilascia delle versioni stabili il cui changelog è ricco di annunci. Nelle scorse ore ciò si è verificato in favore di Apple con il rilascio di una versione stabile per iOS.

Secondo quanto emerso in occasione della versione iOS 22.21.77 di WhatsApp per iOS, tale piattaforma stava rilasciando una funzione che permetteva di generare dei collegamenti per le chiamate: grazie a questi collegamenti, era possibile invitare a una chiamata, condividendo il relativo collegamento, pure gli utenti che non si aveva tra i propri contatti. Ordunque, proprio tale funzionalità ha appena ricevuto un miglioramento.

WhatsApp ha rilasciato, in particolare, la versione stabile 23.10.7 per iOS che offre diverse novità, elencate nel changelog. Ad esempio, si fa menzione della possibilità di riprodurre in automatico le GIF animate senza che sia più necessario toccarle ed è riferito anche della companion mode, che permette di usare uno stesso account su più smartphone (con tanto di breve procedura spiegata). Non manca il riferimento a nuovi strumenti per personalizzare graficamente gli aggiornamenti di stato, scegliendo nuovi font e impostando gli sfondi per i testi sovrapposti alle immagini.

Soprattutto, il changelog della versione 23.10.7 di WhatsApp per iOS riferisce della possibilità di inserire un collegamento alla chiamata nell’applicazione Calendario: tale prassi costituirà un promemoria per ricordarsi di aver creato un collegamento alla chiamata. Per usare questa funzione bisogna portarsi all’interno della scheda Chiamate e creare un collegamento di chiamata: a quel punto si noterà l’opzione per aggiungere al Calendario detto collegamento di chiamata.

L’avviso contenuto nel changelog lascia intuire come il roll-out di queste funzioni, per tutto, sia iniziato e come si completerà nelle “prossime settimane“: quindi, nel caso una o più di queste novità non si notasse, occorrerà solo portare un poco di pazienza.