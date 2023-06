WhatsApp testa l’invio delle immagini in alta qualità

Proseguono le novità di WhatsApp che, uscito da una serie di malfunzionamenti, ha finalmente iniziato a testare pubblicamente una novità prospettata addirittura dall’inizio dell’anno, riguardante la condivisione degli elementi multimediali statici.

A Febbraio, grazie alla beta WhatsApp per iOS 23.4.0.70 si è potuto scoprire come WhatsApp stesse lavorando a una funzione per inviare immagini in qualità fotografica, ovvero in alta qualità. Tuttavia non erano emersi dati su quanto questa funzione sarebbe stata concessa agli utenti. Ebbene, nelle scorse ore è incominciato il roll-out, grazie alla beta 23.11.0.76 per iOS, scaricabile tramite TestFlight, e grazie alla beta 2.23.12.13 per Android, scaricabile dal Play Store (se iscritti alla pagina dei tester play.google.com/apps/testing/com.whatsapp) e da ApkMirror (che torna utile pure per le operazioni di downgrading).

Nello specifico, ora, quando si inviano immagini di grandi dimensioni è possibile inviarle in modalità standard, che rappresenta l’opzione predefinita per l’invio delle immagini, o in alta qualità. Quest’ultima in realtà non corrisponde alla qualità originale delle immagini (in fondo, solo le dimensioni vengono sempre preservate) dacché viene applicata alle stesse una leggera compressione. La qualità delle immagini ne risulta comunque migliorata rispetto a prima perché con questa opzione si passa da 1.600 x 1.052 a 4.096 x 2.692 pixel di risoluzione.

Ci sono alcune cose da notare a proposito di questa novità. Innanzitutto, le immagini inviate in HD sono contrassegnate dall’apposito e omonimo tag “HD”, in modo che anche il destinatario abbia contezza del fatto che sono state inviate in alta qualità. Inoltre l’invio di un video in qualità migliore è possibile solo inviandolo come documento e non è possibile inviare in qualità migliori le immagini negli aggiornamenti di stato: quindi, si può inviare le immagini in qualità migliore solo nelle conversazioni.

Secondo i leaker di WABetaInfo che hanno tenuto traccia di questo rilascio funzionale, che permette di inviare le foto in alta qualità (comunque leggermente compressa), questo roll-out sta beneficiando solo alcuni beta tester. Nelle prossime settimane sono comunque attese altre attivazioni.