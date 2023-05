WhatsApp testa la funzione per migrare le chat su iOS bypassando iCloud

Dopo le novità delle chat lucchettate su iOS e delle GIF in auto-play su Android, WhatsApp ha sganciato un’altra bomba in termini di funzione, concedendo anche agli utenti Apple lato mobile la possibilità di trasferire le chat da un device all’altro senza passare per il cloud backup di riferimento, iCloud.

Con la beta 2.23.9.19 per Android, WhatsApp ha cominciato a distribuire una funzione che permette agli utenti di trasferire la cronologia delle chat da uno smartphone Android all’altro senza passare per il backup su Google Drive, saltando un passaggio intermedio e agevolando la procedura di migrazione delle chat e dei contenuti multimediali scambiati. Qualcosa di simile ha appena toccato anche gli utilizzatori degli iPhone, secondo quanto scoperto da WABetaInfo.

I noti feature tracker hanno registrato il rilascio della release beta 23.9.0.72 di WhatsApp per iOS, messa a disposizione tramite il programma di collaudo TestFlight giunto alla versione 23.9.0 (471158025). Secondo quanto emerso, la nuova edizione di WhatsApp beta per iOS ha conferito in dote ad alcuni utenti una funzione simile a quella vista su Android.

Adoperando tale miglioria in sintesi sarà possibile trasferire la cronologia delle chat da un iPhone all’altro senza passare per il backup su iCloud. L’utilità di questa novità è del tutto evidente perché passare per il backup su iCloud erode lo spazio di 5 GB che Apple concede gratis ai possessori dei melafonini e, superando la soglia in questione, per continuare a trasferire le chat verso un nuovo iPhone, diventava necessario sottoscrivere un piano d’abbonamento a pagamento. Con la novità di oggi, invece, si bypassa iCloud e “si trasferisce la cronologia delle chat in privato utilizzando una funzionalità integrata“.

Per adoperare la novità del trasferimento chat che evita il ricorso al backup su iCloud basta cercare la voce “Trasferisci chat su iPhone” nelle Impostazioni relative alle Chat di WhatsApp, e seguire una semplice procedura. In pratica si scarica WhatsApp sul nuovo iPhone, registrandolo con lo stesso numero. Poi, si passa al vecchio melafonino e con WhatsApp si inquadra il codice QR mostrato nella versione WhatsApp di quello nuovo (non configurata): a quel punto avviene la migrazione.