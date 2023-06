WhatsApp si rinnova con il Material Design 3: ecco come cambierà l’app di messaggistica

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più popolare al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. L’app offre diverse funzionalità per comunicare con amici e familiari, come messaggi, chiamate, foto, video, documenti e messaggi vocali. Ma cosa c’è di nuovo nella versione beta di WhatsApp per Android 2.23.12.15? Ecco una breve panoramica delle novità e dei miglioramenti.

WhatsApp sta lavorando a una nuova interfaccia utente che seguirà le linee guida di Material Design 3, il nuovo stile grafico introdotto da Google quest’anno. La nuova interfaccia è stata avvistata in alcune versioni beta di WhatsApp per Android, che mostrano alcuni cambiamenti nel design dei pulsanti, delle barre di navigazione e dei toggle.

Questi elementi appaiono più squadrati e con bordi arrotondati, seguendo la filosofia di Material Design 3 che punta a creare un’esperienza più semplice, coerente e adattiva.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda il pulsante di azione mobile, che consente di avviare una nuova chat con un contatto o un gruppo. Il pulsante, che attualmente ha una forma circolare con un’icona a forma di matita, diventerà quadrato con un’icona a forma di chat. Lo stesso stile verrà applicato anche ai pulsanti presenti nelle schede delle chiamate e dello stato, che consentono di effettuare una chiamata o di aggiungere uno stato.

La nuova interfaccia non è ancora disponibile per tutti gli utenti beta, ma WhatsApp sta procedendo a rilasciarla gradualmente per testare la sua funzionalità e ricevere il feedback degli utenti. Non si sa ancora quando la nuova interfaccia sarà disponibile per tutti gli utenti, ma si presume che WhatsApp voglia completare la riprogettazione dell’applicazione prima del lancio della funzione multi-dispositivo, che consentirà di usare lo stesso account su diversi dispositivi senza dipendere dal telefono.

La riprogettazione di WhatsApp segue la tendenza di altre applicazioni di Google e di terze parti che hanno adottato il Material Design 3, come Gmail, Google Drive, Google Maps e Spotify. Questo stile grafico mira a rendere le applicazioni più moderne, intuitive e personalizzabili, offrendo agli utenti maggiori possibilità di scelta sui colori, i temi e le animazioni. Di recente, WhatsApp si è distinta per diverse altre novità di grande importanza messe a disposizione di tutti, come il lucchettamento di certi messaggi dietro biometria, e l’estensione globale del Security Center.