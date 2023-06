WhatsApp presenta un nuovo menu degli allegati chat per iOS

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua versione beta per iOS, introducendo una nuova funzionalità che migliora il modo in cui gli utenti possono condividere contenuti multimediali con le loro chat e gruppi.

L’aggiornamento, che porta la versione dell’app al numero di release 23.12.0.71, è disponibile per alcuni utenti che si sono iscritti al programma TestFlight beta di WhatsApp. La nuova funzionalità consiste in un menu degli allegati chat riprogettato, che sostituisce il vecchio elenco verticale con una barra orizzontale che mostra diverse opzioni per condividere foto, video, documenti, contatti, posizione e altro. Questa novità rende più facile e veloce scegliere il tipo di file da inviare, senza dover aprire una nuova schermata o scorrere tra le varie opzioni.

Inoltre, il nuovo menu degli allegati chat si adatta al tema chiaro o scuro dell’app, offrendo un’esperienza più coerente e gradevole agli utenti. WhatsApp ha affermato che la nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo e verrà distribuita gradualmente a tutti i beta tester nei prossimi giorni.

Non è chiaro quando la funzione sarà disponibile per la versione stabile dell’app, ma si presume che WhatsApp voglia testare accuratamente il suo funzionamento prima di rilasciarla al pubblico. WhatsApp è noto per aggiornare costantemente la sua app con nuove funzionalità e miglioramenti, cercando di soddisfare le esigenze e le richieste dei suoi oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. Alcune delle funzionalità recenti introdotte da WhatsApp sono le chiamate vocali e videochiamate su desktop, lo sblocco tramite impronta digitale su web e desktop, gli archivi per gli status e le reazioni ai messaggi.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di WhatsApp, è possibile seguire WABetaInfo su Twitter, il sito web che monitora e anticipa tutte le novità dell’app di messaggistica. WABetaInfo offre anche informazioni su come partecipare al programma beta di WhatsApp per Android, iOS, Web/Desktop e Windows.