WhatsApp prepara il supporto all’iPad come dispositivo aggiuntivo collegato

Accanto alle passate migliorie, come i messaggi lucchettati dietro biometria, il Security Center globale, la modifica dei messaggi, al netto anche di qualche bug corretto, la famosa messaggistica istantanea di Whatsapp potrebbe presto aggiungerne un’altra, relativa agli iPad.

Da anni ormai si parla del poter associare l’account esistente a un iPad. Era il 2021 quando i famosi leaker di WABetaInfo condivisero su Twitter un tweet sull’argomento: la novità in oggetto però non ha mai fatto il suo esordio e per qualche tempo se n’erano perse le tracce, ma qualcosa è cambiato di recente.

Il tutto è iniziato con la beta 23.10.76 per iOS quando si è visto che WhatsApp stava rilasciando una modalità companion che avrebbe permesso di collegare all’account esistente sino a 4 dispositivi, conservando lo stesso livello di sicurezza e privacy, grazie alla crittografia end-to-end. Nello specifico, tale modalità avrebbe permesso di associare all’account esistente un dispositivo iOS aggiuntivo. Poi, nelle scorse ore, è arrivata la versione, sempre beta, 23.10.76 per Android (scaricabile dal Play Store).

Quest’ultima annovera nel suo codice riferimenti a ciò di cui si parlava in apertura, ovverosia prevederebbe il poter usare, come dispositivo aggiuntivo collegato, un iPad. Le schermate condivise rendicontano di uno stato avanzato di sviluppo di questa miglioria: una volta che sarà pronta, come viene sottolineato dagli esperti feature tracker, “sarai finalmente in grado di collegare il tuo account WhatsApp esistente su Android con il tuo iPad“.

Secondo le tempistiche di rilascio di questa novità, si è piuttosto ottimisti. Di recente WhatsApp ha rilasciato su iOS la modalità companion che, prima concessa a pochi beta tester, si sta diffondendo progressivamente di account in account. Viene quindi lecito pensare che il prossimo passo di questo percorso sarà proprio il rilasciare, presto viene assicurato, la versione di WhatsApp compatibile con gli iPad tanto attesa.