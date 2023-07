WhatsApp per iPhone: adesivi e GIF più facili da usare

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, ha rilasciato un aggiornamento per la sua versione per iPhone che introduce una funzionalità utile e attesa da molti utenti: un nuovo selettore di adesivi e GIF che rende più facile e divertente la comunicazione con i propri contatti.

La novità era stata già introdotta in via sperimentale nella versione beta dell’app, ma ora è in rilascio per tutti gli utenti che installano l’ultima versione disponibile su App Store, la 23.13.78. Tuttavia, come spiega il registro delle modifiche ufficiale, le nuove funzionalità verranno distribuite gradualmente a tutti gli account nel corso delle prossime settimane, quindi alcuni utenti potrebbero riceverle prima di altri. Il nuovo selettore di adesivi e GIF offre una visualizzazione estesa grazie a una più ampia griglia di elementi accessibile scorrendo il selettore verso l’alto.

In questo modo, gli utenti possono vedere più adesivi e GIF contemporaneamente e scegliere quello più adatto al contesto della conversazione. Inoltre, i pulsanti per accedere alle sezioni relative a GIF, adesivi e avatar sono stati riposizionati e riprogettati come schede, offrendo agli utenti un’esperienza di navigazione più piacevole e intuitiva. Infine, il team di WhatsApp ha migliorato anche la categorizzazione dei pacchetti avatar che ora offre agli utenti un set più ampio di adesivi personalizzati basati sul proprio aspetto fisico e sul proprio stile.

Queste novità sono sicuramente apprezzate dagli utenti che amano usare gli adesivi e le GIF per esprimere le proprie emozioni, i propri pensieri e le proprie battute in modo più creativo e originale. WhatsApp ha infatti sempre puntato a offrire ai suoi utenti una vasta gamma di opzioni per personalizzare le proprie chat e rendere la comunicazione più ricca e varia. Con l’occasione ricordiamo che il team di WhatsApp sta sperimentando su iOS anche la possibilità di inviare video in alta qualità, una funzionalità che permetterebbe agli utenti di scegliere tra diverse opzioni di compressione dei video prima di inviarli ai propri contatti.

Questa funzionalità è ancora in fase di test e non si sa quando sarà disponibile per tutti gli utenti, ma dimostra che WhatsApp è sempre attenta a migliorare la qualità del suo servizio e a soddisfare le esigenze dei suoi utenti.