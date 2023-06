WhatsApp: nuovo aggiornamento per Windows con funzione di richiamata per le chiamate perse

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua versione nativa per Windows, disponibile per i beta tester tramite il canale ufficiale su Microsoft Store. L’aggiornamento porta la versione dell’app alla 2.2323.1.0 e introduce una nuova funzionalità che potrebbe essere utile a molti utenti: la possibilità di richiamare facilmente una chiamata persa con un solo tocco.

Questa funzione, infatti, aggiunge un pulsante “Richiama” all’interno del messaggio di evento che segnala una chiamata senza risposta su WhatsApp. In questo modo, l’utente può vedere subito che ha perso una chiamata e può decidere di richiamare il contatto senza dover aprire il menu delle chiamate o cercare il numero nella rubrica.

Il pulsante “Richiama” appare sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo, a condizione che il contatto abbia abilitato le chiamate su WhatsApp. La funzione di richiamata è stata implementata da WhatsApp per rendere più evidenti le chiamate perse e per facilitare la comunicazione tra gli utenti. Spesso, infatti, le chiamate su WhatsApp possono passare inosservate o essere dimenticate, soprattutto se si ricevono molte notifiche o si hanno molte chat aperte.

Con il pulsante “Richiama”, invece, si ha un chiaro indicatore visivo che invita a riprendere il contatto con la persona che ha chiamato. La nuova funzionalità è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Windows dal Microsoft Store. Si tratta quindi di una versione sperimentale che potrebbe presentare ancora dei bug o delle imperfezioni. Tuttavia, è probabile che la funzione di richiamata venga presto estesa a tutti gli utenti di WhatsApp per Windows, così come alle altre piattaforme su cui l’app è presente, come Android e iOS. WhatsApp continua quindi a lavorare per migliorare la sua app nativa per Windows, introducendo nuove funzionalità e correzioni di bug.

Tra le novità recenti, ricordiamo il supporto alla condivisione dello schermo durante le videochiamate, che permette di mostrare ai propri interlocutori il contenuto del proprio desktop o di una finestra specifica. Inoltre, WhatsApp sta testando anche la possibilità di trasferire la cronologia delle chat tra dispositivi diversi, come ad esempio da Android a iOS o viceversa. Per diventare beta tester di WhatsApp per Windows e provare in anteprima le nuove funzionalità, è possibile iscriversi al programma tramite questo link: microsoft.com/it-it/p/whatsapp-beta/9wzdncrdfwbs?activetab=pivot:overviewtab