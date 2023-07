WhatsApp: nuova interfaccia e trasferimento chat via codice QR

WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più usati al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi ogni mese. Per mantenere il suo successo, il team di sviluppatori di WhatsApp lavora costantemente per migliorare l’applicazione, aggiungendo nuove funzionalità e correggendo i problemi segnalati dagli utenti.

Una delle novità in arrivo riguarda il design dell’interfaccia utente, che sarà adeguata alle linee guida di Material Design 3, il nuovo linguaggio visivo introdotto da Google per le sue applicazioni e i suoi servizi. La nuova interfaccia utente di WhatsApp è stata avvistata nella versione 2.23.14.12 beta dell’applicazione per Android, rilasciata nelle ultime ore. Si tratta di una versione sperimentale, accessibile solo agli utenti che si sono iscritti al programma beta tramite il Play Store. La nuova interfaccia utente presenta degli avvisi con gli angoli arrotondati, che conferiscono un aspetto più moderno e armonioso all’applicazione.

Tutti gli avvisi sono stati riprogettati, sia quelli che appaiono quando si invia o si riceve un messaggio, sia quelli che riguardano le impostazioni, le notifiche, le chiamate e le videochiamate. Non è ancora chiaro quando la nuova interfaccia utente sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, ma è probabile che ci vorrà ancora qualche settimana prima che venga rilasciata la versione stabile dell’applicazione. Nel frattempo, gli utenti beta possono testare le novità e inviare i loro feedback agli sviluppatori.

La seconda novità di questo breve recap è stata annunciata dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, in persona. Si tratta della possibilità di trasferire la cronologia delle chat da uno smartphone all’altro senza ricorrere al backup via cloud come passaggio intermedio, ma semplicemente scansionando un codice QR.

Per usare questa funzione, occorre che ambedue i dispositivi siano collegati alla rete elettrica e alla stessa rete WiFi (lo smartphone Android può anche essere connesso in hotspot all’iPhone), inoltre ambedue i device devono usare lo stesso numero di telefono. Soddisfatti questi requisiti, basta andare sul vecchio telefono nella sezione Chat/ Trasferimento chat e cliccare sull’opzione “Trasferisci le tue chat“. A quel punto comparirà il codice QR che contiene il backup che rappresenta la cronologia delle chat, che andrà scansionato dal nuovo telefono dopo essersi portati nella medesima sezione delle impostazioni di WhatsApp e aver scelto “Trasferisci le tue chat”.

Da notare che questo trasferimento chat semplificato è disponile solo per alcuni beta tester della piattaforma: il trasferimento inoltre avviene solo da Android ad Android, o da iOS a iOS ma il trasferimento, che avviene mediante Wi-Fi Direct, è protetto dalla crittografia end-to-end.