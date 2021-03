WhatsApp: novità su backup criptati e addio a vecchi iPhone

Dopo aver finalmente introdotto le chiamate audio e video nel client per PC, la celebre messaggistica di WhatsApp si è subito rimessa al lavoro per ulteriori migliorie, come confermato da alcune nuove scoperte giunte dal mondo dei leakers, a proposito di sicurezza e dispositivi supportati.

Come noto, WhatsApp protegge di default con la crittografia end-to-end le conversazioni, private e di gruppo: il problema si pone, però, quando l’utente decide di salvare online, sul cloud di Google (GDrive) o iOS (iCloud), i backup delle proprie conversazioni. In quel caso, la relativa tutela passa nelle mani di Mountain View e Cupertino, che in più d’un occasione hanno permesso agli inquirenti l’accesso ai dati degli utenti per lo svolgimento delle indagini. Inotre, non sono rari i casi di violazione da parte degli hacker che, nella fattispecie in questione, avrebbero accesso ai backup delle chat praticamente in chiaro.

Tale scenario, come già emerso nel 2020, è destinato a cambiare, come ulteriormente confermato dai nuovi screenshot forniti da WABetaInfo, secondo i quali l’utente potrà impostare, una volta precisata la sua nazione e validato il numero di telefono, una password di 8 caratteri (esclusi quelli speciali e i numeri), che verrà richiesta ad ogni ripristino in locale, magari su un nuovo device o su uno ulteriore, del backup anzitempo salvato online.

La password in questione resterà privata e, secondo quanto è stato appurato, non verrà inviata a Menlo Park, con la conseguenza che non sarà possibile alcuna procedura di recupero o di reset della stessa: in sostanza, dimenticandola, sarà lo stesso utente autore del backup a non potervi più accedere.

Interpellata in merito dal portale The Verge, la piattaforma ha declinato ogni commento in merito: ciò nonostante, sempre grazie a WABetaInfo, è emerso come, presto, WhatsApp non potrà più essere usata su alcuni vecchi iPhone, tra cui gli iPhone 4 e 4s, con la conseguenza che, per beneficiare ancora della nota chat app, sarà necessario disporre di un device animato almeno da iOS 10 sino all’attuale iOS 14. Una conferma in tal senso si è avuta scoprendo come la beta 2.21.50 di WhatsApp per iOS non supporti i melafonini animati da iOS 9.