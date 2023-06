WhatsApp: novità per multimedia e privacy

Assieme a un aggiornamento per iOS utile in ottica privacy, WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, ha recentemente lanciato un aggiornamento beta per Android che porta alcune novità interessanti per gli utenti. Oltre a fornire informazioni sulla futura compatibilità con Meta Quest, il dispositivo di realtà virtuale di Facebook, WhatsApp ha anche iniziato a implementare una funzionalità di selezione multimediale migliorata per alcuni beta tester.

Questa funzionalità consente agli utenti di avere un’esperienza più fluida e intuitiva quando inviano immagini, video e GIF ai loro contatti. Infatti, ora quando gli utenti selezionano i media da condividere, vedono delle miniature numerate che indicano l’ordine in cui i media sono stati scelti. In questo modo, gli utenti possono facilmente tenere traccia dei media selezionati e del loro ordine, evitando confusione o errori. La nuova funzionalità di selezione multimediale è un netto miglioramento rispetto alla versione precedente, in cui gli utenti vedevano solo un segno di spunta sui media selezionati, senza alcun riferimento all’ordine. Questo rendeva difficile ricordare la sequenza desiderata dei media, soprattutto quando si selezionavano molti elementi. Ora, invece, gli utenti possono vedere chiaramente l’ordine in cui i media verranno inviati e modificare la selezione se necessario prima di premere il pulsante di invio.

La nuova funzionalità di selezione multimediale con miniature numerate è attualmente disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android dal Google Play Store. WhatsApp prevede di estendere la funzionalità a più utenti nei prossimi giorni, rendendo l’esperienza di condivisione dei media ancora più semplice e divertente.

WhatsApp, e questa è la seconda novità di questa breve rassegna, ha annunciato oggi anche due nuove funzionalità che mirano a migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti: la possibilità di silenziare i chiamanti sconosciuti e la funzione di controllo della privacy.

La prima funzione consente agli utenti di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti che non sono nella loro rubrica. Questa opzione è utile per evitare le chiamate indesiderate, fastidiose o potenzialmente pericolose da parte di truffatori o spammer. Per attivare questa funzione, basta andare nelle impostazioni sulla privacy di WhatsApp e selezionare l’opzione “Silenziare chiamanti sconosciuti“.

La seconda funzione aiuta gli utenti a rivedere e personalizzare le loro impostazioni sulla privacy in modo semplice e rapido. Con un solo tocco, gli utenti possono accedere a un banner di verifica della privacy che li guida attraverso le diverse opzioni disponibili, come chi può vedere il loro ultimo accesso, la foto del profilo, lo stato e le informazioni personali.

In questo modo, gli utenti possono scegliere il livello di protezione più adatto alle loro esigenze e preferenze. WhatsApp ha dichiarato nel suo blog ufficiale che queste due funzionalità sono state introdotte per proteggere le comunicazioni private degli utenti e incoraggiarli a mantenere il contatto con le persone a cui tengono in modo sicuro e riservato. WhatsApp ha anche ricordato che tutte le chiamate e i messaggi su WhatsApp sono protetti dalla crittografia end-to-end, il che significa che solo i partecipanti alla conversazione possono vedere o ascoltare il contenuto.

Queste due nuove funzionalità sono già disponibili per tutti gli utenti di WhatsApp per Android e iOS che hanno installato l’ultimo aggiornamento dell’app dal Google Play Store o dall’App Store. Se non hai ancora aggiornato la tua app, fallo ora per sfruttare i vantaggi di queste due nuove funzionalità.