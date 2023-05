WhatsApp: novità per gli aggiornamenti di Stato e i sondaggi

WhatsApp prosegue nel rilasciare novità, sia per Android che per iOS, e non conosce tregua in merito. A dimostrazione di ciò la celebre messaggistica istantanea ha lanciato una novità stabile per iOS e avviato un test pubblico per Android.

Alcune settimane fa era stata trovata come in sviluppo la funzione che permetteva di condividere automaticamente nelle Storie di Facebook gli aggiornamenti di Stato di WhatsApp. Ci si domandava quando questa funzione avrebbe fatto il suo esordio, e la risposta è arrivata in queste ore con la beta 2.23.9.22 per Android, grazie alla quale non è più necessario condividere manualmente aggiornamento dopo aggiornamento di Stato, visto che gli stessi vengono pubblicati in automatico tra le Storie del social in blu.

La novità in questione è stata attivata solo ad alcuni beta tester con altri che verranno “sbloccati” in merito nelle prossime settimane: per vedere se questa funzione è già utilizzabile dal proprio account basta portarsi nelle impostazioni della privacy del proprio Stato.

Quivi giunti è sufficiente vedere se compare l’opzione ad hoc che va selezionata dacché la novità è opzionale e disabilitata per impostazione di default. Attivata l’opzione che condivide in automatico gli aggiornamenti di Stato di WhatsApp tra le Facebook Story dall’app Facebook l’utente potrà comunque gestire chi possa vedere i propri aggiornamenti di Stato condivisi su Facebook ed esaminare “quali aggiornamenti di stato sono sempre condivisi“.

Dopo averla rilasciata in beta con la release 23.6.0.72 per iOS, WhatsApp ha rilasciato in forma stabile, con la release 23.8.78 presente nell’App Store, la funzione che permette di limitare una sola scelta i sondaggi che si creano in-app. Il changelog ufficiale del rilascio menziona, oltra a questa miglioria lungamente attesa anche la funzione per crearsi dei propri adesivi e quella che permette di aggiungere un messaggio di accompagnamento quando, nell’inoltrare un messaggio, se ne rimuove la didascalia ufficiale.