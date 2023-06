WhatsApp: novità in sviluppo nelle nuove beta per Android e iOS

Dopo aver rassicurato i suoi utenti in merito a privacy e sicurezza rilasciando globalmente il Security Center, la messaggistica WhatsApp si è dedicata al varo di nuove beta, per Android e iOS, con il consueto carico di novità non ancora palesi ma comunque già scovate dai feature tracker di WABetaInfo.

WhatsApp sta rivedendo diverse parti della sua interfaccia, basti pensare alle passate notizie sull’effetto traslucido destinato alla barra delle schede e al nuovo stile per varie sezioni dell’app. Con la passata beta per Android recante il numero di release 2.23.11.18 abbiamo visto che era in preparazione anche un restyling della scheda delle impostazioni, che avrebbe migliorato l’esperienza utente nel navigare tra le stesse. A quanto pare, WhatsApp medita di rilasciare la medesima novità in questione anche per iOS visto che, analizzando la beta 2.23.11.75 per iPhone ottenuta mediante la build 23.11.0 (480558309) di TestFlight, sono emerse diverse tracce in merito.

Quanto tale rinnovamento sarà distribuito, la scheda con l’immagine del nostro profilo prenderà il posto della scheda delle impostazioni: all’interno della schermata vi sarà una prima scorciatoia, per visualizzare e condividere facilmente il nostro codice QR e, in più, anche le scorciatoie verso il profilo, l’elenco dei contatti e la privacy.

La seconda novità di WhatsApp riguarda la tastiera ridisegnata delle cui avvisaglie si era avuta testimonianza con la vecchia beta 2.23.9.2. Orbene, la piattaforma sta procedendo nel suo intento di rivedere la tastiera in-app e ha fatto segnare un nuovo step di avanzamento in merito: nello specifico, rispetto a prima ora sembra pronta anche la barra delle categorie delle emoji. A questo punto, anche altre funzioni, come la selezione di adesivi e GIF verranno spostate verso l’alto.

L’analisi dell’app ha anche scoperto che la barra delle chat, per un riallineamento con WhatsApp iOS e Desktop, vedrà riallineati i pulsanti dedicati alla condizione degli allegati e il pulsante della tastiera emoji. Ambedue le novità presenti in quest’articolo sono ancora in sviluppo e quindi esordiranno solo in uno dei prossimi aggiornamenti.