WhatsApp: novità in arrivo per Meta Quest e le comunità, ma anche problemi

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, continua a lavorare per migliorare la sua esperienza utente e introdurre nuove funzionalità. Di recente, sono state rilasciate due nuove versioni beta per Android e iOS, che portano alcune novità interessanti. Nel contempo, sono anche emersi dei malfunzionamenti.

WhatsApp si prepara a lanciare il supporto per Meta Quest, il visore VR di Facebook. La piattaforma di verde vestita sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di connettere il proprio account WhatsApp a Meta Quest, il visore VR di Facebook (ex Oculus). Questa novità è stata scoperta dal sito WABetaInfo, che si occupa di analizzare le versioni beta di WhatsApp alla ricerca di nuove funzioni in arrivo.

Secondo WABetaInfo, l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.13.6, disponibile su Google Play Store, contiene dei riferimenti a Meta Quest come dispositivo collegato ufficiale. Ciò significa che in futuro sarà possibile usare WhatsApp su Meta Quest, il visore VR che Facebook ha recentemente annunciato con il nome di Meta Quest 3, il quale avrà un prezzo più basso e prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile al pubblico, quindi non si sa ancora come funzionerà esattamente la connessione tra WhatsApp e Meta Quest, né quali saranno le funzioni supportate. Tuttavia, si presume che le comunicazioni saranno protette dalla crittografia end-to-end, come avviene per Ray-Ban Stories, gli occhiali intelligenti di Facebook che possono essere collegati a WhatsApp per inviare e ricevere messaggi vocali ed effettuare chiamate private.

Questa non è l’unica novità in vista per WhatsApp, che sta anche lavorando a una versione per iPad dell’app di messaggistica. Anche questa funzione è stata individuata da WABetaInfo in una precedente versione beta di WhatsApp per Android 2.23.12.12, ma non è ancora stata rilasciata ufficialmente. WhatsApp sta quindi ampliando la sua compatibilità con diversi dispositivi, oltre agli smartphone e ai computer.

Passando alla seconda novità, WhatsApp introduce una nuova funzione per le comunità. L’app di messaggistica ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione iOS dell’app, che introduce una nuova funzione per le comunità. Si tratta del punto di accesso alla community, che permette agli utenti di scoprire e accedere facilmente ai gruppi collegati a una determinata comunità. Le comunità sono dei gruppi di gruppi su WhatsApp, che possono essere creati da chiunque per condividere interessi, hobby, passioni o informazioni su un determinato argomento.

Ogni comunità ha un gruppo di annunci, dove gli amministratori possono pubblicare le novità e le regole della comunità, e uno o più gruppi di discussione, dove gli utenti possono interagire tra loro.

Con il nuovo punto di accesso alla community, gli utenti possono visualizzare un elenco di tutti i gruppi di discussione collegati a una comunità visitando il gruppo di annunci della comunità stessa. In questo modo, possono scegliere quali gruppi seguire e partecipare alle conversazioni. Inoltre, gli amministratori della comunità possono usare il punto di accesso per aggiungere nuovi gruppi alla comunità in modo semplice e veloce.

Questa funzione è stata annunciata da WABetaInfo che ha rivelato che il punto di accesso alla community è stato implementato nell’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS 23.12.71, disponibile su App Store. Tuttavia, la funzione non è stata menzionata nel registro delle modifiche ufficiale dell’app, e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti.

WABetaInfo ha spiegato che il punto di accesso alla community potrebbe essere rilasciato gradualmente nelle prossime settimane, e ha consigliato agli utenti di aggiornare regolarmente WhatsApp dall’App Store e dall’app TestFlight per ottenere la funzione in futuro.Il punto di accesso alla community è una funzione che potrebbe rendere più facile e divertente l’uso delle comunità su WhatsApp, permettendo agli utenti di scoprire nuovi gruppi e argomenti di interesse.

Infine, secondo notizie dell’ultim’ora, WhatsApp e Instagram sono stati colpiti da un’interruzione che impedisce la condivisione di media. WhatsApp e Instagram hanno subito un’interruzione che ha impedito a molti utenti di condividere file multimediali come foto, video e audio. L’interruzione è iniziata intorno alle 19:05 UTC e ha interessato diversi paesi, tra cui Italia, Spagna, India, Brasile e Stati Uniti.

Gli utenti hanno potuto continuare a inviare e ricevere messaggi di testo, ma non sono riusciti a inviare o scaricare media. Inoltre, alcuni utenti hanno riscontrato problemi nella generazione di anteprime di immagini di alta qualità quando condividevano dei link. L’interruzione ha colpito sia le versioni per smartphone che quelle per computer delle app. WhatsApp e Instagram non hanno fornito una spiegazione ufficiale sulla causa del problema, né hanno comunicato una stima sul tempo necessario per risolverlo. Tuttavia, hanno confermato l’interruzione tramite i loro account Twitter ufficiali, chiedendo scusa agli utenti per il disagio e assicurando che stavano lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile.

Dopo circa un’ora, il servizio ha iniziato a mostrare segni di miglioramento, con alcuni utenti che hanno segnalato di poter inviare media normalmente. Alle 19:55 UTC, il problema sembrava essere quasi risolto, con la maggior parte degli utenti che ha riportato il ripristino della funzionalità delle app. Alle 22:20 UTC, WhatsApp e Instagram hanno annunciato con un tweet che il problema era stato completamente risolto e che il servizio era tornato alla normalità.