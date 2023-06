WhatsApp, novità in arrivo per la versione Windows: condivisione dello schermo e modifica dei messaggi

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. L’app è disponibile per diversi sistemi operativi, tra cui Windows, che permette di usare WhatsApp sul proprio PC tramite il programma WhatsApp Desktop o il sito web WhatsApp Web.

La versione Windows di WhatsApp sta ricevendo alcune novità interessanti, secondo quanto rivelato dal sito WABetaInfo, specializzato nelle notizie e nelle anticipazioni sull’app. Si tratta di due funzioni molto richieste dagli utenti: la condivisione dello schermo e la modifica dei messaggi. La condivisione dello schermo è una funzionalità che permette di mostrare agli altri partecipanti di una videochiamata ciò che si vede sul proprio schermo del PC (con relativi rischi in tema di privacy se si è poco accorti).

Questa opzione può essere utile per diverse situazioni, come presentazioni, dimostrazioni, assistenza remota o semplicemente per condividere contenuti multimediali. La condivisione dello schermo è già disponibile su altre piattaforme, come Skype, Zoom o Teams, ma non ancora su WhatsApp. Tuttavia, secondo WABetaInfo, WhatsApp sta testando questa funzione sulla versione beta per Windows e presto potrebbe renderla disponibile per tutti gli utenti.

Per attivare la condivisione dello schermo, basterà avviare una videochiamata con uno o più contatti e cliccare sull’icona apposita che comparirà nella barra inferiore della finestra. Si potrà scegliere se condividere l’intero schermo o solo una finestra specifica. Gli altri partecipanti vedranno ciò che si sta condividendo in una piccola finestra sovrapposta al video della propria webcam.

L’altra novità in arrivo per WhatsApp Windows è la possibilità di modificare i messaggi già inviati. Questa funzione è molto utile per correggere eventuali errori di battitura o di contenuto, senza dover cancellare e reinviare il messaggio. La modifica dei messaggi è una funzione già presente su altre app di messaggistica, come Telegram o Signal, ma non ancora su WhatsApp. Anche in questo caso, WABetaInfo ha scoperto che WhatsApp sta lavorando a questa funzione sulla versione beta per Windows e potrebbe lanciarla presto per tutti gli utenti. Per modificare un messaggio già inviato, basterà fare clic destro sul messaggio e selezionare l’opzione “Modifica”.

Si aprirà una finestra dove si potrà apportare le modifiche desiderate e confermare con il tasto “Invio”. Il messaggio modificato verrà contrassegnato da un’icona che indicherà che è stato modificato. Queste due novità sono attese da molti utenti di WhatsApp Windows e potrebbero migliorare l’esperienza d’uso dell’app sul PC. Tuttavia, non c’è ancora una data ufficiale per il loro rilascio e potrebbero subire ulteriori modifiche prima del lancio definitivo.