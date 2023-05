Di recente WhatsApp ha rilasciato diverse novità in merito ai sondaggi, con la limitazione a una risposta univoca, e in relazione agli aggiornamenti di Stato condivisibili in automatico da WhatsApp a Facebook nelle relative Storie. Nelle scorse ore, però, oltre a una nuova funzione per la versione Windows, è giunta una nuova miglioria che riguarda però WhatsApp Business.

In passato, le grandi imprese hanno adoperato le API di WhatsApp Business e sono riuscite a rimanere in contatto con i loro clienti, cosa non sempre riuscita alle piccole imprese che in tal senso hanno incontrato alcune difficoltà. Con un focus anche su queste potrebbe arrivare la novità scoperta per ora come solo in sviluppo nella beta 2.23.9.23 di WhatsApp Business. Tale miglioria si propone si agevolare le imprese, di piccole dimensioni, nel mettersi o mantenersi in contatto con i propri clienti o potenziali tali.

Nello specifico, la miglioria che la piattaforma WhatsApp sta studiando permetterebbe alle imprese di creare campagne di messaggistica in modo semplice, partendo da un modello del messaggio, comprensivo del nome del cliente e di altro ancora. Tale modello potrebbe essere inviato per mantenere i clienti aggiornati sui saldi previsti per le festività, per fornire loro promemoria o per inviare a questi ultimi delle promozioni personalizzate.

Il tutto poteva anche essere fatto prima, ma richiedeva l’inviare manualmente lo stesso messaggio a più utenti, necessità invece eliminata con la miglioria in studio di cui sopra.

I messaggi della campagna pubblicitaria, ovviamente non disponibili nell’app del cliente, saranno messi a disposizione delle aziende pagando una piccola quota che varierà da paese a paese: le imprese potranno facilmente gestire il budget per questo strumento pubblicitario gestendo il costo di ogni messaggio. Secondo i leaker di WABetaInfo, tale funzione, ancora in sviluppo e quindi non pubblico, è destinata a fare il suo esordio in un prossimo aggiornamento di WhatsApp Business benché non sia possibile ipotizzare quando.

Non sono mancate infine delle novità anche per la versione nativa di WhatsApp per Windows, giunta alla beta 2.2316.2.0 scaricabile dal Microsoft Store. Tale release mette a disposizione la possibilità di riprodurre una nota vocale all’esterno della chat in cui è stata ricevuta. L’utilità della novità è particolarmente evidente nei casi in cui si ricevano lunghi messaggi vocali perché, nel mentre li si ascoltano, è possibile passare a inviare messaggi anche in altre chat.