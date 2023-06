WhatsApp lancia il Security Center per rassicurare gli utenti sulla sicurezza e la privacy

WhatsApp ha lanciato oggi il Security Center, una nuova risorsa per informare gli utenti su come la piattaforma di messaggistica protegge la loro sicurezza e la loro privacy. Il dibattito su questo tema è sempre acceso e WhatsApp vuole dimostrare di aver preso tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tale scopo: il Security Center è disponibile a livello globale e anche in italiano.

Nei giorni e nelle settimane scorse, abbiamo visto tante novità relative a WhatsApp: dalla nuova interfaccia grafica per i dispositivi Android alla possibilità di bloccare le singole chat tramite impronta digitale, fino alla novità più attesa di tutte: la possibilità di modificare i messaggi inviati. Una piattaforma di messaggistica ricca di funzioni utili — e la condivisione dello schermo durante le videochiamate è tra queste — è sicuramente apprezzabile, ma gli utenti devono anche poter avere fiducia nella sua sicurezza.

Da qui arriva il rilascio del nuovo Security Center, che vuole essere una guida completa su come WhatsApp tutela ogni giorno la nostra sicurezza. Il centro di sicurezza include dettagli sulle misure di sicurezza adottate, sulle funzioni direttamente utilizzabili dagli utenti e sulle tecnologie che operano in background. Parlando dei livelli integrati di sicurezza, WhatsApp ricorda come nessuno possa cercare il numero di telefono di un utente o leggerne i messaggi privati; sottolinea di rilevare e rimuovere automaticamente “la maggior parte degli account spam e falsi prima che ti contattino o che qualcuno li segnali“.

Talvolta, poi, WhatsApp richiede l’intervento diretto da parte dell’utente attraverso avvisi protettivi per verificare la propria identità in caso di tentativi di accesso sospetti.

Parlando delle funzioni delle quali gli utenti possono servirsi per aumentare in maniera significativa la sicurezza della propria esperienza d’uso di WhatsApp, il ruolo principale va alla verifica in due passaggi; l’utente può inoltre decidere da chi farsi aggiungere ai gruppi, chi può iscriversi ai propri e rimuovere membri e messaggi se necessario. Molta della sicurezza dipende comunque dal comportamento degli utenti stessi, invitati a usare sempre una versione ufficiale dell’app e a stare attenti contro eventuali tentativi di truffa.

La sicurezza della piattaforma dipende anche dal contributo degli utenti di WhatsApp, che possono segnalare comportamenti problematici da parte di persone e/o aziende, bloccare i contatti indesiderati e recuperare l’account in caso di perdita dell’accesso.