WhatsApp: introdotta l’anteprima delle GIF linkate, e relativo "tap to download"

Nonostante sia l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, tanto da aver costretto gli SMS a ripensarsi (come RCS, ovvero Rich Communication Systems), WhatsApp sconta molte lacune rispetto ai concorrenti, sia quelli più noti, che quelli più di nicchia. Con l’ultimo aggiornamento della versione stabile, una di queste mancanze inizia a essere colmata: scopriamo insieme di quale si tratta.

WhatsApp supporta l’inclusione, nelle chat, delle immagini. Tuttavia, quando queste ultime vengono inserite tramite link, sino a poco tempo fa, non se ne otteneva un’anteprima generata automaticamente, che aiutasse a ricordarsi cosa si stava condividendo: questo comportava che, nel caso si avessero più link da condividere, non ricordandosi a quale illustrazione ciascuno di essi corrispondesse, si potesse generare non poca confusione.

Per fortuna, sempre più segnalazioni – in queste ore – stanno confermando l’arrivo di una novità che potrebbe sopperire a questo difetto funzionale, seppur partendo dal formato delle sole GIF (per ora, niente immagini Png o Jpg): in pratica, ora basta incollare il link che rimanda ad una GIF perché il collegamento dia vita all’anteprima di quest’ultima.

Non solo: usando la feature annessa, “Tap to download”, basta premere sull’anteprima in questione perché si possa scaricare la GIF di riferimento, in modo da poterla condividere direttamente, arricchendola di filtri e stickers, e dotandola di una simpatica didascalia (come normalmente avviene già per tutte le immagini, insomma).

Secondo i leakers di WABetaInfo, si tratta della medesima funzionalità apparsa sulla beta 2.17.132 di WhatsApp per Android sin dal lontano Aprile del 2017, e da allora inserita nelle successive beta dell’app in modo continuativo: a questo punto, quindi, è lecito dedurre che il test della funzione che genera l’anteprima delle GIF condivise tramite link, e del relativo tap to download, abbia dato buoni risultati e che, quindi, si sia optato per il rilascio stabile dell’innovazione: che sia l’apripista di un’analoga funzione anche a beneficio per gli altri formati d’immagine?