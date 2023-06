WhatsApp: in rilascio un nuovo pulsante di chiamate nelle chat di gruppo

Ultimamente, WhatsApp ha introdotto tante novità, basti pensare al lancio globale del Security Center, alla modifica dei messaggi, e alle chat lucchettate dietro biometria. Anche l’interfaccia sta ricevendo diverse migliorie per ottimizzare l’esperienza utente.

A conferma di ciò, WhatsApp nelle scorse ore ha rilasciato la nuova beta 2.23.11.76 per iOS attraverso la build 23.11.0 (480906716) del programma di collaudo TestFlight. Tale release non introduce nuove funzioni, ma porta all’esordio un piccolo restyling nella schermata delle chat di gruppo. Qui in alto, in precedenza c’erano o due pulsanti, per chiamate o videochiamate o, secondo la release, un pulsante che dava luogo a un menu delle azioni, che permetteva sempre di scegliere tra una chiamata audio e una video chiamata di gruppo.

Orbene, i leaker di WABetaInfo, soliti nello scovare novità non ancora palesi o ufficiali ma passate inosservate, in questo caso hanno notato che la release di cui sopra concessa agli iPhone mette a disposizione una nuova icona: quest’icona ritrae una video camera con, sulla sinistra in sovrapposizione, un segno “più”. Tale segno dell’addizione è una sorta di invito all’azione. Toccandolo infatti, si palesa la seconda novità.

Quest’ultima è un menu contestuale che mostra due icone, una video camera con l’etichetta Video Chiamata e una cornetta, che è esplicitata nella relativa etichetta di Audio Chiamata (insomma, la classica telefonata). Secondo gli analisti, la scelta di inserire un menu contestuale al posto di un foglio delle azioni, per dare luogo alla scelta tra una video o audio chiamata, è più corretta, perché il menu contestuale si integrerebbe meglio nell’interfaccia di quanto possibile col precedente sistema.

La novità in questione non è stata però rilasciata a tutti, ma solo ad alcuni tester. Per sapere se è stata concessa anche al proprio account, si può fare un semplice controllo: basta recarsi in una chat di gruppo e cercare l’icona della video camera con il segno più. Se c’è, l’account è abilitato alle novità di cui sopra: diversamente non è un bug ma semplicemente occorrerà attendere il proprio turno in uno dei prossimi aggiornamenti.