WhatsApp: in rilascio su iOS la nuova scheda Aggiornamento

La nota messaggistica WhatsApp è particolarmente in vena di aggiornamenti e, con spirito Salomonico, dopo aver attenzionato Android, anche con novità relative ai Canali, si è rivolta all’ecosistema iOS, ancora con una novità, questa in rilascio, relativa alle ex newsletter.

Come sappiamo, WhatsApp sta lavorando alla ex funzione delle newsletter che, da qualche tempo, ha assunto il nome di Canali. Tale funzione, secondo quanto abbiamo appena visto, avrà una funzione di ricerca del nome dei Canali mediante inserimento del testo: i risultati potranno poi essere filtrati per popolarità, data di aggiunta e ordine alfabetico. Ciò è stato riscontrato su Android. Anche su iOS, però, è stato notato lo sviluppo di questa funzione informatica uno a molti: è avvenuto in passato con la beta 23.11.0.70 per iOS.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito un’altra beta, la release 2.23.11.74 che, riguardando iOS, è possibile ottenere tramite la build 23.11.0 (480218595) del percorso sperimentale TestFlight. Orbene, secondo quanto emerso in questa beta analizzata dai leaker di WABetaInfo è in roll-out una prima versione della scheda degli aggiornamenti di Stato ribattezzata Aggiornamenti.

Tale scheda, per il momento, comprende solo gli update status (che, ricordiamo, sono l’equivalente delle Storie di Instagram / Snapchat): gli aggiornamenti di Stato disattivati sono stati raggruppati nella nuova sezione intitolata “Stato disattivato”: al suo interno si trova anche la scorciatoia per aprire le impostazioni della privacy. In alto a destra nella scheda Aggiornamenti si nota il segno dell’addizione, +, che è una scorciatoia per creare nuovi aggiornamenti di Stato.

Ci si potrebbe chiedere perché WhatsApp abbia fatto esordire ora la rinominata scheda Aggiornamenti. Probabilmente è per abituare per tempo alle modifiche che arriveranno, quando tale scheda comprenderà anche i Canali di cui sopra ed elencherà gli aggiornamenti di Stato non più come ora in un elenco verticale ma secondo una riga orizzontale.