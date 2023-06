WhatsApp: in preparazione la lista d’attesa per i Canali

La celebre messaggistica istantanea di WhatsApp, alle prese con lo sviluppo dei Canali, nell’attesa di diffonderli su più paesi, ha incominciato a prepararne una piccola miglioria in vista di un’implementazione più ampia di questo strumento di comunicazione.

Di recente abbiamo visto come WhatsApp abbia implementato, partendo dalla Colombia e dalla città stato di Singapore, i Canali, che consentono di scegliere l’utente o l’organizzazione da cui si decide di ricevere informazioni, in regime di comunicazione piramidale unidirezionale uno-a-molti. Un canale WhatsApp offre ai suoi utenti dei vantaggi per comunicare con una maggiore audience. Ha delle caratteristiche importanti che rendono più sicura la trasmissione dei messaggi, perché i numeri di telefono restano sempre nascosti.

Una community WhatsApp ha un funzionamento differente anche in tema di privacy per la coordina: il numero di telefono dell’admin della community è sempre visibile. Si può dedurre che un canale WhatsApp sia decisamente la soluzione migliore se vogliamo contattare in modo privato una maggiore audience. Nelle scorse ore, con la beta 2.23.12.20 di WhatsApp per Android è emerso che sia in preparazione una piccola miglioria proprio per i Canali. Di recente è probabile che qualche utente che non risiede in Colombia e Singapore abbia cliccati su un link di invito ai Canali, ricevendo un merito avviso generico.

Tale avviso li avvertiva che la funzione dei Canali non era disponibile per il loro account. Però sino a quel punto WhatsApp non aveva mai previsto un modo per avvertire gli utenti di quanto una funzione mancante sarebbe stata rilasciata: con la release di cui sopra, è invece apparso, nel messaggio d’avviso generico, un pulsante “Avvisami” (Notify me) che, se premuto, mette l’utente in lista d’attesa, con la conseguenza che riceverà una notifica quando la funzione sarà disponibile per il suo account.

Purtroppo, questa miglioria è in fase di sviluppo, a dimostrazione che presto verrà lanciata assieme ai Canali su più mercato e, quindi, non rimane che attendere uno dei prossimi aggiornamenti.