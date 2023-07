WhatsApp: in arrivo nuove funzionalità per filtrare le chat e suggerire gli adesivi

WhatsApp non si ferma e continua a lavorare per rendere la sua applicazione sempre più completa e funzionale. Tra le novità in fase di test, spiccano due funzionalità che potrebbero migliorare notevolmente l’usabilità dell’app: i filtri per le chat e i suggerimenti di adesivi.

I filtri per le chat sono una nuova opzione che permette di ordinare le conversazioni in base a diversi criteri. Nella versione beta 2.23.14.17, disponibile per Android tramite Google Play Store, WhatsApp ha introdotto tre filtri nella parte superiore dell’elenco delle chat, dove prima si trovavano i tab ora spostati nella barra inferiore. Questi filtri consentono di mostrare solo le chat con messaggi non letti, le conversazioni personali e le chat di lavoro.

Si tratta di una funzione molto utile per chi ha molte chat attive e vuole trovare facilmente quelle più importanti o urgenti. Al momento, manca ancora un filtro per le chat di gruppo, che potrebbe essere aggiunto in futuro. I suggerimenti di adesivi sono invece una nuova funzione che facilita la ricerca e la condivisione degli adesivi nella tastiera. Nella versione beta 2.23.14.16, disponibile sempre per Android, WhatsApp ha aggiunto una nuova barra nella parte alta della tastiera, dove vengono mostrati degli adesivi correlati all’emoji selezionata. In questo modo, si può scegliere rapidamente l’adesivo più adatto al contesto, senza dover scorrere tra tutti i pacchetti disponibili.

Questa funzione è compatibile anche con gli adesivi di terze parti, anche se potrebbe richiedere alcune modifiche ai pacchetti per associare correttamente ogni emoji a ciascun adesivo.

Solo alcuni beta tester privilegiati possono usare questa funzione al momento (gli altri dovranno pazientare fino ai prossimi update). WhatsApp non si ferma e continua a lavorare per rendere la sua applicazione sempre più completa e funzionale. Queste novità sono interessanti e mostrano l’interesse di WhatsApp per le necessità e i gusti dei suoi utenti, che si affidano sempre più all’app per comunicare in modo veloce e simpatico.