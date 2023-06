WhatsApp, in arrivo la funzione multi account e novità per le aziende

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Per rendere l’esperienza sempre più completa e personalizzata, la società del gruppo Meta sta lavorando a nuove funzionalità che potrebbero arrivare presto per tutti gli utenti.

Tra queste, una delle più attese è la possibilità di usare più account WhatsApp sullo stesso dispositivo, senza dover ricorrere a soluzioni alternative come la clonazione dell’app (prevista su alcuni smartphone o installando alcune app ad hoc) o l’uso della versione business (uniche soluzioni per ora disponibili). La funzione multi account è stata scoperta per la prima volta dalla nota fonte WABetaInfo, che si occupa di analizzare le versioni beta di WhatsApp alla ricerca di novità nascoste.

Secondo quanto riportato, la funzione sarebbe in fase di test sulla versione business di WhatsApp per Android, nella beta 2.23.13.5 disponibile su Google Play Store. Tuttavia, ci sarebbero anche indizi che la funzione potrebbe essere implementata anche nella versione normale dell’app, sia per Android che per iOS.

La funzione multi account consentirà agli utenti di poter accedere a più numeri di telefono associati a WhatsApp dallo stesso dispositivo, gestendo separatamente le conversazioni e le impostazioni di ciascun account. Questo sarà molto utile per chi usa due SIM sullo stesso smartphone, o per chi vuole tenere distinti i contatti personali da quelli professionali o di altri gruppi. Per passare da un account all’altro, basterà usare un apposito selettore che apparirà nella schermata principale dell’app.

La funzione multi account si aggiunge ad altre novità che WhatsApp sta testando in beta, come la modalità “companion” che permette di usare lo stesso account su più dispositivi senza dover dipendere dallo smartphone principale, o la possibilità di condividere lo schermo durante le video chiamate, come su alcune specifiche app di meeting online. Non si sa ancora quando queste funzioni saranno disponibili per tutti gli utenti, ma si spera che non ci voglia troppo tempo.

Passando alla seconda novità, WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il programma TestFlight, portando la versione a 23.12.0.73. Questo aggiornamento introduce una nuova funzionalità per gli utenti che utilizzano l’app WhatsApp Business: la possibilità di pubblicizzare i propri aggiornamenti di stato su Facebook e Instagram con una nuova interfaccia migliorata.

Gli aggiornamenti di stato sono una funzionalità di WhatsApp che permette agli utenti di condividere foto, video, testi e GIF con i propri contatti per 24 ore. Gli utenti possono anche personalizzare i propri aggiornamenti di stato con emoji, adesivi, filtri e disegni.L’app WhatsApp Business è una versione speciale di WhatsApp dedicata alle aziende, che offre strumenti utili per comunicare con i propri clienti, come il catalogo dei prodotti, le risposte rapide, le etichette e le statistiche.

A marzo, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nell’app WhatsApp Business: la scorciatoia per lo stato di potenziamento. Questa scorciatoia permette alle aziende di pubblicizzare i propri aggiornamenti di stato su Facebook e Instagram, al fine di raggiungere nuovi clienti e portarli a chattare con loro su WhatsApp.Dopo aver rilasciato questa funzionalità ai beta tester su iOS e Android nello stesso mese, WhatsApp ha iniziato a distribuirla gradualmente a tutti gli utenti dell’app WhatsApp Business.

Tuttavia, WhatsApp ha anche lavorato per migliorare l’interfaccia della sezione che appare quando si tenta di abilitare la funzionalità e alcuni beta tester potrebbero ora sperimentarla dopo aver installato l’ultimo aggiornamento beta per iOS 23.12.0.73, disponibile sull’app TestFlight.

Come si può vedere in uno screenshot condiviso dai feature tracker di WABEtaInfo, WhatsApp ha ridisegnato la sezione che appare dopo aver utilizzato la scorciatoia per lo stato di potenziamento. La nuova interfaccia spiega in modo chiaro cosa significa l’opzione “boost status” e quali sono i vantaggi per le aziende che la utilizzano.

In particolare, la nuova interfaccia mostra che pubblicizzare gli aggiornamenti di stato permette di creare un post sponsorizzato su Facebook o Instagram, che verrà mostrato a potenziali clienti interessati ai prodotti o ai servizi dell’azienda. Mostra anche che il post sponsorizzato include un pulsante click-to-chat dedicato, che permette ai clienti di avviare una conversazione con l’azienda su WhatsApp in modo semplice e veloce, ed evidenzia che gli aggiornamenti di stato non comportano la condivisione degli stessi con altri utenti di WhatsApp, ma solo con quelli che vedono il post sponsorizzato su Facebook o Instagram.

Viene anche evidenziato che gli aggiornamenti di stato sono uno strumento opzionale e gratuito, che non richiede alcun pagamento da parte dell’azienda.

La nuova interfaccia per la sezione che consente agli utenti di pubblicizzare i propri aggiornamenti di stato è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione beta per iOS 23.12.0.73 dall’app TestFlight e verrà distribuita a un numero ancora maggiore di persone nelle prossime settimane. Se si è interessati a provare questa nuova funzionalità, ci si può iscrivere al programma beta di WhatsApp Business tramite questo link: testflight.apple.com/join/3QY7WAZ3Q.