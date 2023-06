WhatsApp: doppietta di novità con le nuove beta per Android

Nel giro di poche ore, durante il passaggio dal 31 Maggio al 1° Giugno, WhatsApp ha distribuito due nuove beta per Android, che hanno visto da una parte tornare un’apprezzata funzione per le chat di gruppo e, dall’altra, fatto segnare un nuovo passo nello sviluppo di una feature ancora inedita, quella dei Canali.

In occasione della beta 2.23.8.6, abbiamo visto come WhatsApp stesse lavorando a una funzione di newsletter nota come Canali. Questi ultimi si distinguono dai gruppi perché finalizzati a una comunicazione unidirezionale uno a molti, in cui il vertice è la fonte che si decide di seguire e la base sono gli utenti interessati alle relative informazioni, senza doverne per forza discutere come avviene per esempio nei gruppi già noti oggi giorno.

Orbene, con la beta dello scorso 31 Maggio, la 2.23.12.4 per Android, è emerso un nuovo step evolutivo dei Canali che aiuterà a trovarne di nuovi e a scoprire quelli maggiormente di proprio interesse. Nello specifico la piattaforma sta lavorando a una funzione che aiuterà a trovare i Canali attraverso l’inserimento del testo. I risultati potranno poi essere organizzati secondo tre filtri, ovvero per ordine alfabetico, per data di aggiunta e per popolarità (con quest’ultimo filtro sarà possibile vedere quali Canali sono più di tendenza tra gli altri e pure scartare quelli meno affidabili).

Rilasciando la beta 2.23.6.12 per Android, WhatsApp ha distribuito la funzione che assegna un’icona ai profili nelle chat di gruppo: in tal modo era più facile distinguere gli utenti nelle chat affollate, specie se avevano nomi simili o se non avevano un’immagine profilo (o se la nascondevano): in quest’ultimo caso, infatti, WhatsApp assegnava un’icona vuota, dello stesso colore del nome utente del contatto corrispondente. Tale funzione, forse perché aveva mal funzionato presso alcuni utenti, era stata poi ritirata ma, oggi, con l’arrivo della beta per Android odierna, recante il numero 2.23.12.7, tale funzionalità è tornata ad alcuni beta tester.

Per capire se si è tra i fortunati utenti che possono usarla, basta portarsi in una chat di gruppo e scrutare se si vedano le immagini dei profili. Va ricordato che tutti possono provare le nuove beta per Android, semplicemente portandosi all’apposita pagina di iscrizione (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp).