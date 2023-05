WhatsApp: cambio sfondo chat su PC, didascalie a media che ne sono senza su Android

Nelle scorse ore, WhatsApp ha dimostrato una crescente attenzione verso la sua applicazione nativa per Windows, omaggiata di un ulteriore aggiornamento. Nel contempo, su Android, si è rimesso mano a un’altra funzione già nota in quanto di recente rilascio e ora ulteriormente migliorata.

Come si ricorderà, in occasione della beta 2.22.23.15, WhatsApp aveva rilasciato ad alcuni tester la funzione che permetteva di inoltrare i media rimuovendo la didascalia originale, forse perché non piaceva od obsoleta, e di includerne una propria sotto forma di messaggio di accompagnamento. Ordunque, nel completare il quadro generale la piattaforma ha inteso aggiornare questa recentissima innovazione e lo ha fatto con la beta 2.23.10.3 messa a disposizione sul Play Store (se iscritti alla pagina dei tester).

Con la nuova release in questione, quel che accade è che diventa possibile usare questa funzione anche con i media che sono sprovvisti di didascalia, fornendo in questo caso un contesto: ciò avviene aggiungendo “un messaggio durante il processo di inoltro anche quando l’elemento non ha una didascalia” che “verrà consegnato automaticamente a tutti coloro che ricevono la foto inoltrata“. In precedenza, gli utenti dovevano inoltrare un messaggio scritto nelle chat in cui avevano già condiviso il medium.

Al momento questa innovazione è disponibile solo per alcuni tester che installano la release di cui sopra ma nei prossimi giorni verranno coinvolte più persone nella sperimentazione.

Infine, con la beta 2.2316.2.0 dell’app nativa per Windows scaricabile dal Microsoft Store è stata messa a disposizione la possibilità di cambiare lo sfondo delle chat. Tale innovazione, che arriva dopo la possibilità di ascoltare i messaggi vocali uscendo dalla chat in cui li si sono ricevuti, prevede la comparsa di apposite opzioni nelle impostazioni relative alla personalizzazione: per ora è possibile scegliere solo tra un preset di colori e non uno sfondo personalizzato e il cambiamento riguarda tutte le chat assieme visto che non è possibile personalizzarle una a una. Sempre tra le impostazioni vi è la possibilità di applicare o meno allo sfondo il doodle (un pattern grafico) di WhatsApp.