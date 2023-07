WhatsApp beta per Windows: come cambiare la dimensione del testo

WhatsApp beta per Windows ha introdotto una nuova funzione per personalizzare la dimensione del testo. La novità è stata scoperta da WABetaInfo, il sito specializzato nelle notizie su WhatsApp, che ha mostrato anche uno screenshot del menu “Personalizzazione” dove compare l’opzione.

La funzione è attiva dalla versione 2.2324.0.0 in poi, ma non è ancora disponibile per tutti gli utenti iscritti al programma beta. La funzione permette di aumentare o diminuire la dimensione del testo a seconda delle preferenze e delle esigenze degli utenti. In questo modo, si può migliorare l’esperienza d’uso su PC, dove la personalizzazione della visualizzazione è molto richiesta. Con caratteri più grandi, si può leggere meglio i messaggi in caso di problemi di vista o di scarsa luminosità dello schermo.

Con caratteri più piccoli, si può ottimizzare lo spazio dello schermo e vedere più contenuti, come le immagini, i video o le emoji. Per regolare la dimensione del testo, basta andare nelle impostazioni dell’app, nel menu “Personalizzazione” e usare le scorciatoie apposite.

Si può anche ripristinare la dimensione predefinita con la combinazione di tasti CTRL + 0. La funzione è simile a quella già presente su iOS e Android, dove si può cambiare la dimensione del testo nelle impostazioni del dispositivo. Tuttavia, su PC la funzione agisce solo sull’app di WhatsApp e non sulle altre applicazioni. La funzione dovrebbe essere estesa a tutti gli utenti beta nei prossimi giorni, dopo aver ricevuto il feedback dei tester.

WhatsApp continua a lavorare per aggiungere nuove funzioni sia su PC che su mobile, per rendere il servizio di messaggistica sempre più completo e versatile. Tra le ultime novità ci sono l’invio di video in HD su iOS, che permette di scegliere la qualità dei video da condividere con i contatti, e il trasferimento della cronologia delle chat tramite codice QR, che facilita il passaggio da un dispositivo all’altro senza perdere le conversazioni. WhatsApp sta anche preparando una nuova app UWP completamente rinnovata e compatibile con Windows 10 e 11, che dovrebbe offrire una maggiore integrazione con il sistema operativo e una migliore gestione delle notifiche.

La nuova app è in fase di beta testing da metà novembre e potrebbe essere rilasciata al pubblico nei prossimi mesi. WhatsApp beta per Windows è disponibile gratuitamente sul Microsoft Store per gli utenti che vogliono provare in anteprima le nuove funzioni dell’app. Per iscriversi al programma beta, basta seguire questo link: microsoft.com/it-it/p/whatsapp-beta/9wzdncrdfwbt?activetab=pivot:overviewtab.