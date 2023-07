WhatsApp beta per iOS introduce l’opzione per inviare video di alta qualità

WhatsApp sta continuando a lavorare per migliorare l’esperienza degli utenti che vogliono condividere contenuti multimediali con i loro contatti. Dopo aver lanciato la funzione per inviare foto di alta qualità, che consente di preservare le dimensioni delle immagini senza perdere troppa qualità, ora l’app di messaggistica sta implementando una funzione simile per i video. Come riportato dal sito web WABetaInfo, che si occupa di testare le novità di WhatsApp, alcuni utenti che hanno installato l’ultimo aggiornamento beta per iOS 23.13.0.76 possono ora sperimentare la possibilità di inviare video di alta qualità ai loro contatti.

Questa opzione appare quando si seleziona un video dall’app Foto e permette di scegliere tra tre modalità: Qualità standard, Qualità migliore e Qualità HD. La modalità Qualità standard è quella predefinita e applica una compressione al video per ridurne le dimensioni e il consumo di dati. La modalità Qualità migliore offre una qualità superiore, ma richiede più spazio e tempo per il caricamento. La modalità Qualità HD è quella che garantisce la migliore qualità possibile, ma anche la maggiore occupazione di memoria e banda.

Secondo WABetaInfo, la modalità Qualità HD non consente di inviare il video nella sua qualità originale, ma applica comunque una leggera compressione per ottimizzare il processo di trasmissione.

Tuttavia, la differenza di qualità rispetto alla modalità standard è notevole e apprezzabile dagli utenti. Quando si invia un video con la modalità Qualità HD, il destinatario vedrà un tag che indica che si tratta di un video di alta qualità. Questo aiuterà a riconoscere i video che sono stati condivisi con una maggiore cura per i dettagli e la nitidezza. La funzione per inviare video di alta qualità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per tutti gli utenti beta.

Inoltre, non è possibile utilizzare questa opzione quando si condividono video tramite gli aggiornamenti di stato. Si prevede che WhatsApp rilasci questa funzione in modo graduale nelle prossime settimane, dopo aver risolto alcuni bug e migliorato il testo esplicativo. Oltre alla funzione per i video, l’ultimo aggiornamento beta per iOS introduce anche dei miglioramenti per le icone dei profili nelle chat di gruppo. Ora, le miniature dei contatti che non hanno impostato o reso visibile la loro immagine del profilo mostrano le iniziali del loro nome.

Questo rende più facile identificare i membri del gruppo senza dover aprire il loro profilo. WhatsApp beta per iOS è disponibile per gli utenti che si sono iscritti al programma TestFlight e che ricevono in anteprima le novità dell’app. Per partecipare al programma, è necessario scaricare l’app TestFlight dall’App Store e seguire le istruzioni sul sito web di WABetaInfo.