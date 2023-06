WhatsApp beta per iOS 23.12.0.70: cosa c’è di nuovo?

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari nel mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi al mese. L’app offre diverse funzionalità per rendere la comunicazione più facile e divertente, tra cui la possibilità di inviare e ricevere adesivi e GIF animate. Gli adesivi e le GIF sono un modo semplice ed espressivo per condividere le proprie emozioni, reazioni e umori con gli amici e la famiglia.

WhatsApp offre una vasta gamma di adesivi e GIF tra cui scegliere, sia predefiniti che personalizzati. Tuttavia, alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel trovare e selezionare gli adesivi e le GIF desiderati, a causa dell’interfaccia del selettore che non era molto intuitiva e ottimizzata. Per questo motivo, WhatsApp ha deciso di ridisegnare il selettore di adesivi e GIF, rendendolo più facile da usare e da navigare.

Secondo il sito WABetaInfo, che si occupa di seguire le novità di WhatsApp, il selettore ridisegnato è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS (2.23.12.70) dall’app TestFlight (23.12.0 (483079631)), e verrà distribuito a sempre più persone nelle prossime settimane.

Il selettore ridisegnato presenta alcune novità importanti, tra cui: la possibilità di scorrere il selettore verso l’alto, permettendo agli utenti di visualizzare più elementi sulla griglia, il posizionamento più in alto dei pulsanti per accedere alle sezioni GIF, adesivi e avatar, e il loro ridisegno per indicare chiaramente che funzionano come schede, il ridisegno dei pulsanti di ricerca e configurazione dell’avatar, insieme a dei miglioramenti apportati alla sezione avatar, che migliora la categorizzazione del pacchetto avatar per gli utenti, una maggiore facilità nel visualizzare l’elenco completo di tutti gli adesivi disponibili in un determinato pacchetto.

Queste modifiche hanno lo scopo di migliorare l’esperienza degli utenti mentre usano il selettore di adesivi e GIF su WhatsApp, grazie alla possibilità di estendere la vista del selettore. Inoltre, il selettore ridisegnato rende più semplice per gli utenti cercare gli adesivi e le GIF desiderati, in quanto permette loro di risparmiare tempo. WhatsApp beta per iOS 23.12.0.70 è segnata come un aggiornamento compatibile con il selettore ridisegnato, ma non tutti i beta tester lo riceveranno immediatamente.