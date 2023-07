WhatsApp beta per Android introduce i suggerimenti di gruppo per le community

WhatsApp continua a migliorare le sue funzionalità per rendere più facile e divertente la comunicazione tra gli utenti. Tra le novità più apprezzate, c’è quella delle community, che permettono di creare gruppi di interesse condiviso con persone che non si conoscono. La versione beta di WhatsApp per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento questo martedì, che introduce la possibilità di suggerire gruppi personali all’interno delle community.

Si tratta di una funzione chiamata “suggerimento di gruppo“, che consente a qualsiasi membro di una community di proporre un gruppo tematico o specifico agli altri partecipanti. Per esempio, se si fa parte di una community dedicata al calcio, si potrebbe suggerire un gruppo per discutere della propria squadra del cuore, o per organizzare partite amichevoli.

Il suggerimento deve essere approvato dagli amministratori della community, che possono accedere a una pagina apposita chiamata “gruppi in sospeso“. Se il suggerimento viene accettato, il gruppo viene creato automaticamente e tutti i membri del gruppo originario vengono aggiunti alla community. In questo modo, si può ampliare la propria rete di contatti e interagire con persone che hanno gli stessi interessi.

La funzione dei suggerimenti di gruppo è già disponibile nella versione 2.23.14.14 di WhatsApp beta per Android, ma solo per un numero limitato di utenti.

Si tratta infatti di una funzionalità ancora in fase di test, che verrà rilasciata gradualmente a tutti i partecipanti al programma beta. WhatsApp sta lavorando da tempo sulle community, che rappresentano una delle sue scommesse per il futuro. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti uno spazio sicuro e moderato dove poter scambiare opinioni, informazioni e consigli su vari argomenti, senza dover fornire il proprio numero di telefono o altri dati personali. Le community sono già state lanciate in alcuni paesi: per accedere alle community, bisogna avere l’ultima versione di WhatsApp installata sul proprio smartphone e cercare l’icona a forma di bolla con tre puntini nella schermata principale dell’app.

L’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.14.14 introduce anche una nuova sezione in fase di sviluppo per quanto riguarda la funzione dei suggerimenti di gruppo. Con questa sezione, gli amministratori della community potranno accettare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte di altri membri della community. Nella stessa sezione sono presenti anche due scorciatoie per rifiutare o approvare rapidamente i propri suggerimenti.

Inoltre, per poter suggerire un gruppo agli amministratori della community, è necessario che l’opzione di privacy denominata “approvazione dell’amministratore” sia disponibile anche per i membri del gruppo. Questa opzione permette agli amministratori del gruppo di decidere chi può aggiungere nuovi membri al gruppo.