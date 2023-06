WhatsApp Beta per Android 2.23.12.19: la tastiera emoji ridisegnata è tornata!

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea, ha rilasciato una nuova versione beta per Android, la 2.23.12.19, che riporta una funzione molto attesa dagli utenti: la tastiera emoji ridisegnata.

Questa funzione era stata introdotta per la prima volta nella versione beta 2.23.12.13, ma era stata poi rimossa a causa di alcuni bug riscontrati da molti utenti. Ora, grazie all’ultimo aggiornamento, alcuni utenti beta selezionati potranno nuovamente sperimentare la nuova tastiera, che promette di migliorare l’esperienza di utilizzo delle emoji, delle GIF e degli sticker. La nuova tastiera emoji presenta alcune novità importanti rispetto alla precedente.

Innanzitutto, gli utenti possono scorrere la tastiera verso l’alto per ottenere una visione più ampia delle emoji disponibili, suddivise in categorie. In questo modo, si può scegliere più facilmente l’emoji più adatta al proprio messaggio. Inoltre, le schede per accedere alle sezioni GIF, sticker e avatar sono state spostate più in alto, rendendole più visibili e accessibili. Queste sezioni sono state anche riprogettate per offrire una maggiore varietà e personalizzazione degli elementi da inviare.

Infine, alcuni utenti potrebbero notare una nuova disposizione dei pulsanti per la condivisione dei media e per l’accesso alla tastiera emoji, che sono stati spostati più a destra. Questo cambiamento potrebbe essere utile per evitare di premere accidentalmente il pulsante di invio quando si vuole inserire un’emoji.

La tastiera emoji ridisegnata è una funzione molto richiesta dagli utenti di WhatsApp, che usano spesso le emoji per esprimere le proprie emozioni e reazioni nei messaggi. WhatsApp ha deciso di rinnovare la tastiera per renderla più moderna e funzionale, seguendo l’esempio di altre applicazioni come Telegram o Signal. Tuttavia, la tastiera emoji ridisegnata non è ancora disponibile per tutti gli utenti beta di WhatsApp per Android. Si tratta infatti di una funzione in fase di test, che viene abilitata gradualmente a un gruppo limitato di utenti.

Per poterla provare, bisogna iscriversi al programma beta di WhatsApp sul Google Play Store o scaricare l’apk dal sito ufficiale. WhatsApp ha dichiarato di continuare a lavorare per migliorare la tastiera emoji e risolvere i bug segnalati dagli utenti. La funzione verrà distribuita a più utenti nelle prossime settimane, fino al rilascio ufficiale.