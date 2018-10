WhatsApp: arriva l’aggiornamento per i nuovi iPhone e iOS 12. Ancora test per il Dark Theme

Secondo alcuni dati, tra lo scorso Aprile e Luglio, ben 18 persone sono morte in ragione di una bufala circolata sulla messaggistica istantanea di WhatsApp: il tutto sarebbe accaduto in India ove, proprio per episodi simili, l’app di Zuckerberg sarebbe costantemente a rischio ban da parte delle locali autorità di Nuova Delhi.

Per prevenire tale eventualità, dopo la pubblicazione nei mesi scorsi di una guida sull’uso consapevole di WhatsApp, Menlo Park ha ideato un’altra iniziativa: in pratica ha spedito nelle zone rurali un pulmino verde col logo dell’app che, soffermandosi di villaggio in villaggio, utilizza degli attori di strada per rappresentare i pericoli della disinformazione, come tirarsi d’impaccio in particolari situazioni (es. togliendosi dai gruppi di estranei), e riconoscere i messaggi inoltrati.

In più, ovviamente, gli attori si occupano anche di spiegare agli utenti come installare WhatsApp sui feature phone low cost Jio Phone dotati di KaiOS (usato anche dal Nokia 8110), prodotti da Reliance Jio, partner dell’iniziativa divulgativa in questione.

Passando a novità più concrete, e vicine alle nostre latitudini, WhatsApp ha rilasciato l’aggiornamento 2.18.100 per iOS, già disponibile nell’App Store di iOS, con diverse novità in dote: innanzitutto, ora vi è il supporto alla risoluzione dei nuovi iPhone e, in più, la totale compatibilità con iOS 12 grazie alla quale, avvalendosi del 3D Touch, si possono avviare i menu contestuali per inoltrare, rispondere, cancellare, o fissare in alto, i messaggi ricevuti. Nel caso, poi, si ricevano diversi messaggi audio nella medesima conversazione, questi ultimi si riprodurranno automaticamente in sequenza, intervallati da un suono.

WABetaInfo, noto gruppo di leaker, però, ha precisato che le novità di WhatsApp non finiscono qui. Nello specifico, in futuro dovrebbe arrivare anche un sistema per godere dell’anteprima dei video ricevuti direttamente dalle notifiche, come ora possibile per immagini e GIF animate mentre, infine, avanzano i lavori per il Dark Theme di WhatsApp, previsto prossimamente per Android e iOS: gli screenshot condivisi dagli esperti indagatori del codice applicativo, nello specifico, mostrano le chat con sfondo nero, il testo ricevuto in grigio, quello spedito in verde scuro, e le tastiere nere con i caratteri stampigliati in bianco.