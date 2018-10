Twitter: un miglior risparmio dati su iOS ed una ricerca di personale a suon di hashtag

Twitter è senz’altro uno dei principali e più famosi network online e, nel corso del tempo, si è distinto per l’influsso che ha imposto alla comunicazione, divenuta di colpo telegrafica grazie ai vecchi cinguettii da 140 caratteri, poi portati a 280 e persino concatenati. Ora, proprio nel mentre la sua app per iOS diventa più efficiente nell’uso dei dati, la piattaforma del canarino azzurro manda in pensione i vecchi curricula.

Partiamo dalla novità meno innovativa ma senz’altro più pratica, ancorché destinata a suscitare minore entusiasmo di un tempo, vista la rivoluzione nella comunicazione mobile garantita dall’arrivo dell’operatore francese Iliad.

Secondo il changelog dell’app, Twitter ha aggiornato la versione iOS della sua companion app, portandola alla release 7.33, e rinnovando la funzionalità di risparmio dati: quest’ultima, concepita per consentire la navigazione nel NewsFeed senza sprecare troppi GB grazie alle anteprime delle immagini renderizzate a bassa risoluzione ed ai video che non si riproducono automaticamente quando incontrati, ora permette di variare le scelte fatte a proposito di quando visualizzare le immagini ad alta risoluzione, con le possibilità più estreme – mai e sempre – inframmezzate dall’adattiva “sotto rete Wi-Fi”.

Sempre nella medesima release, tra le implementazioni accessorie previste, sono da annoverare l’arrivo di nuove etichette per particolari tipi di annunci e la possibilità di usare il VoiceOver per interagire con i sondaggi.

Infine, un’idea carina per reclutare per il personale secondo le metodologie dell’ E-recruitment. La divisione UK di Twitter ha pubblicato un cinguettio in cui spiega come candidarsi (entro il 15 di Ottobre, ed essendo maggiorenni) per 5 posizioni, retribuite e della durata di un anno (a partire da fine 2018), all’interno dell’area che più si riterrà congeniale tra quelle proposte: Engineering , Product, Marketing, Sales al Recruitment & Twitter Moments.

Nel dettaglio, basterà sfruttare i 280 dei tweet, mescolandoli a tutti gli strumenti disponibili (foto, video, moments, sondaggi, GIF), in modo da farsi preferire nel messaggio che si invierà a @TwitterUK precisando l’hashtag ufficiale #OneTweetCV.