Twitter: in lavorazione un restyling all’interfaccia dei menu contestuali

Twitter, la celebre piattaforma che ha appena messo a disposizione della ricerca sulla disinformazione 10 milioni di tweet censurati (in seguito alle indagini interne in tema di fake news), torna a macinare novità di stampo applicativo e, dopo aver reso noto, nei giorni scorsi, alcune misure a favore di una maggiore trasparenza sulla cancellazione dei contenuti che violano le sue policy (es. l’avviso che rende nota l’avvenuta rimozione di un tweet), si sarebbe dato a una piccola, adeguatamente nascosta, miglioria nella sua user interface destinata ad Android.

La novità in questione non sarebbe stata introdotta nel suo canale beta ma, secondo alcune testimonianze pervenute in Rete sotto forma di screenshot, sarebbe in auge nelle applicazioni androidiane del canarino azzurro di alcuni utenti, invero pochi, selezionati, con molta discrezione, per far parte di questa sperimentazione.

Nel sostanziare di cosa si tratta, alcuni utenti hanno spiegato di aver notato una modifica di alcuni menu contestuali delle loro versioni di Twitter per Android. Quello che si apre non appena si tippa sulla freccina verso il basso accanto all’autore di un dato tweet, nel test in corso, non sarebbe più “flottante” ma si soprapporrebbe in modo diverso, andando ad occupare l’intera parte bassa del display, e prevederebbe anche delle icone a rappresentare ogni azione, comunque indicata dal rispettivo testo.

Lo stesso restyling sarebbe stato ideato per “rivestire” il menu contestuale che si genera quando il tip viene effettuato sull’icona della ricondivisione: anche in questo caso, la finestra andrebbe a sovrapporsi allo sfondo in modo differente da ora, con le due voci, “retweet” e “retweet with comment”, precedute da piccole iconcine.

Le novità in questione, che rendono maggiormente possibile il concentrarsi sulle operazioni da compiere, sembrano essere già a un buon punto di realizzazione e, quindi, è possibile ipotizzare che possano venir messe a disposizione dell’utenza generale, in modo stabile, nelle prossime settimane.